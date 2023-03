Gewinnspiel Die AZ verlost Aufenthalt im Europa-Park und Bayern-Karten

20. März 2023 - 06:03 Uhr

Ed Euromaus, Maskottchen des Europa-Parks in Rust, vor dem Europa-Park Stadion, der Spielstätte des SC Freiburg. © Europa-Park

Der SC Freiburg ist ein bisschen das gallische Dorf der Bundesliga. Die Breisgauer sind schon immer den etwas anderen Weg gegangen: Panik-Aktionen, schnelle Entlassungen sind hier Fehlanzeige. Stattdessen setzt man auf Kontinuität, Eigenständigkeit. Das hat dem SCF gewaltige Sympathiewerte in ganz Fußball-Deutschland eingebracht. Am Samstag, 8. April (15.30 Uhr), kommt für die Fußball-Gallier der denkbar schwerste Gegner zu Besuch – Rekordmeister FC Bayern, der die letzten zehn Titel in Serie gewonnen hat. Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele im "Europa-Park Stadion" aus. Deutschlands größter Freizeitpark hat dem neuen SC-Stadion langfristig seinen Namen gegeben und ist somit weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse. Das Spiel wird sicher ein Highlight dieser Saison und das allerbeste: Vier AZ-Leser können gratis dabei sein! Gewinnen Sie einen Aufenthalt im Europa-Park sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg – FC Bayern im Europa-Park Stadion Die AZ und der Europa-Park in Rust verlosen gemeinsam (bei eigener Anreise) Übernachtungen in einem Vier-Bett-Zimmer für einen Sieger und drei Begleitpersonen in einem der 4-Sterne-Hotels vom 7. bis 9. April inklusive Frühstück, Eintritt in den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg – FC Bayern im Europa-Park Stadion. Spaß ist garantiert: Im Europa-Park erleben Besucher bei einer Reise durch 15 europäische Themenbereiche ihr Abenteuer mit der Familie. Über 100 Attraktionen und Shows bieten für Gäste aller Altersklassen unvergessliche Adrenalinkicks – oder Entspannung pur. Hier mitmachen und Tickets für den Europa-Park und Bayern-Karten gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen Die Teilnahme ist bis einschließlich Dienstag, 21. März, um 18 Uhr, möglich.