Deutschlands Hoffnungsträger: Herr Wagners Gespür fürs Spiel

Der gerade erst 21 Jahre alt gewordene Basketballer zählt in der NBA zu den besten Rookies und könnte bei der anstehenden Heim-Europameisterschaft dem Glamour-Boy Dennis Schröder den Rang ablaufen.

Seit Dirk Nowitzki keine Bälle mehr für die deutsche Nationalmannschaft wirft, steht in neun von zehn Zeitungsberichten oder Fernsehbeiträgen stets Dennis Schröder im Mittelpunkt des Interesses – dieser begnadete Ball-Artist, der seit Jahren durch die beste Liga der Welt dribbelt, die NBA. Bei der am Donnerstag beginnenden Heim-EM könnte sich das ändern. Zwar ist Schröder von Bundestrainer Gordon Herbert zum Kapitän und Spielmacher bestimmt worden, doch der beste und effektivste Deutsche auf dem Feld dürfte wohl Franz Jacob Wagner sein.

Franz Jacob Wagner fällt auf dem Spielfeld auf

Der am vergangenen Samstag gerade 21 Jahre alt gewordene 2,08-Meter-Schlaks ist in Sachen Show und Glamour das glatte Gegenteil von Dennis Schröder, bei dem an beiden Ohrläppchen gar nicht mal so kleine Brillanten glitzern. Wagner, der sich im Gegensatz zu Schröder in einem festen NBA-Anstellungsverhältnis (Orlando Magic) befindet, läuft derweil mit einem handelsüblichen Bärtchen durch die Gegend, und das ist dann auch schon alles, was er sich an Extravaganz leistet.

Auffallen tut der Unauffällige dagegen auf dem Spielfeld – und das mit schöner Regelmäßigkeit.

Erst am 10. August hat er sein erstes Länderspiel bestritten – bei dem er natürlich gleich mal Top-Scorer war –, und nur drei Wochen später zählt er schon zu den großen Hoffnungsträgern der deutschen Basketball-Fans. Die sähen das deutsche Team nach dem schweren Vorrundenprogramm, das in Köln zu absolvieren ist, am liebsten bei der Finalrunde in Berlin – Wagners Heimatstadt.

Wagner wurde jüngster Bundesligaspieler von Alba Berlin

Bei Alba Berlin eiferte Wagner von klein auf seinem großen Bruder Moritz nach, der die Heim-EM nun wegen einer Knöchelverletzung verpasst. Schon mit 16 hatte Franz Wagner in der Bundesliga debütiert – und damit seinen Bruder als bis dahin jüngsten Alba-Bundesligaspieler abgelöst. 2019 folgte er dem großen Bruder in die USA, wo er - wie Moritz Wagner - für die University of Michigan spielte, allerdings noch erfolgreicher als der zuvor schon sehr erfolgreiche Bruder.

Beim NBA-Draft wurde er als Achter gezogen – die höchste Wertung eines deutschen Spielers seit Nowitzki...

Ende Dezember vergangenen Jahres erzielte der Rookie Wagner für Orlando in einem Spiel 38 Punkte – so viel wie ein gewisser Shaquille O'Neal in seinem ersten NBA-Jahr, der entwickelte sich dann zu einem der absoluten Superstars der besten Liga der Welt.

Allrounder: Gute Defensive, gute Offensive, gute Entscheidungen

Der Flügelspieler sieht sich auf dem Spielfeld als Allrounder, "der gute Defensive und gute Offensive spielt, gute Entscheidungen treffen kann". Trotz seines besonderen Status als einer von drei NBA-Spielern im Kader, stellt der maximal bescheidene Wagner keine Sonderansprüche. Bundestrainer Herbert könne ihn einfach jederzeit aufs Feld werfen, und er sei dann ein Spieler, "der ein bisschen was von allem kann - und der sich auch an andere anpassen kann".

Die Heim-WM ist für den Mann aus Florida ein großes Ding: "Ich habe natürlich extrem Bock. Es ist zu Hause in Deutschland. So was passiert nicht so oft. Da muss man sich drauf freuen und es genießen, solange es da ist."

Beim 90:71-Sieg des deutschen Teams in der WM-Quali gegen Slowenien legte Wagner 17 Punkte und sieben Rebounds hin, glänzte durch seine starke Verteidigung. Ein Rezept für die EM hat er auch: nicht zu viel Respekt haben. Und immer an sich glauben. Was man in USA halt so lernt. . .