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Deutsches Golf-Quintett gibt Zusage für München

Die deutschen Fans fiebern den BMW International Open entgegen. Es gibt weitere personelle Neuigkeiten für das Event auf der Anlage des Golfclubs München Eichenried.
dpa |
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Martin Kaymer gewann 2008 das Münchner Golf-Turnier. (Archivbild)
Martin Kaymer gewann 2008 das Münchner Golf-Turnier. (Archivbild) © Frank Franklin II/AP/dpa
München

Nach Martin Kaymer haben noch weitere Profis aus Deutschland für die BMW International Open auf der Anlage des Golfclubs München Eichenried zugesagt. So freut sich das Quintett Freddy Schott, Nicolai von Dellingshausen, Marcel Siem, Marcel Schneider und Max Kieffer auf sein Heimturnier vom 1. bis zum 5. Juli. Bei der 37. Auflage der Traditionsveranstaltung werden auch die Masters-Sieger Patrick Reed aus den USA und Sergio Garcia aus Spanien dabei sein.

Als einziger Deutscher hat bislang nur Kaymer die BMW International Open gewonnen. Er steht seit seinem Erfolg 2008 als jüngster Sieger mit 23 Jahren und 177 Tagen in den Geschichtsbüchern des einzigen DP-World-Tour-Events in Deutschland. Im vergangenen Jahr gewann Daniel Brown aus England das Turnier in Eichenried nördlich von München.

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