Deutscher Skirennfahrer Schmid beendet Karriere

Der deutsche Skirennfahrer Manuel Schmid hat seine Karriere beendet. Der Bruder von Parallel-Weltmeister Alexander Schmid, der in seiner Laufbahn immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, teilte seine Entscheidung in den sozialen Medien mit. "Nach vielen Verletzungen kann ich körperlich einfach nicht mehr 100 Prozent geben. Vor allem im Wettkampf, wenn man sich am, oder sogar über dem Limit bewegen muss, um ganz vorne mit dabei zu sein", schrieb der 30 Jahre alte Athlet vom SC Fischen.

07. Juni 2023 - 08:45 Uhr | dpa

Die deutschen Skirennfahrer Alexander Schmid (l) und Manuel Schmid. © Maximilian Haupt/dpa/Archivbild

München Schmid startete in seiner Karriere in 37 Weltcups - letztmalig im März 2021. Sein bestes Ergebnis erzielte der Speed-Spezialist und WM-Teilnehmer von 2019 bei der Lauberhornabfahrt in Wengen 2020 mit einem 13. Platz. "Die Leidenschaft dafür war über all die Jahre groß und sie ist es noch heute", sagte Schmid und sprach von einer sehr schwierigen Entscheidung.