AZ-Plus

Deutscher Darts-Profi Wenig verliert bei WM-Debüt

Als erster Deutscher bei dieser Darts-WM hat Lukas Wenig eine Niederlage hinnehmen müssen. Ein mögliches Duell mit einem Ex-Weltmeister entgeht ihm damit.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Konnte bei seinem Debüt nicht überzeugen: Lukas Wenig.
Konnte bei seinem Debüt nicht überzeugen: Lukas Wenig. © John Walton/PA Wire/dpa
London

Der deutsche Darts-Profi Lukas Wenig ist in Runde eins der Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Franke verlor am Abend mit 1:3 gegen den Niederländer Wesley Plaisier und bekommt somit keine Chance auf ein mögliches Zweitrundenduell mit Weltklasse-Profi Gerwyn Price (Wales).

Die zuvor makellose deutsche Bilanz bei der aktuellen WM ist damit Geschichte. Vor Wenig hatten sich Arno Merk (3:1 gegen Belgiens Kim Huybrechts) und Gabriel Clemens (3:0 gegen den Amerikaner Alex Spellman) durchgesetzt. "Es waren einfach viel zu viele Fehler. Es war von vorne bis hinten eine reine Achterbahnfahrt. Ich habe nie richtig in mein Spiel gefunden", sagte Wenig bei DAZN.

Hopp am Montag im Einsatz

Der Deutsche zeigte einen nervösen Beginn und konnte sich auch nach dem gewonnenen zweiten Satz nicht wirklich steigern. Falls Ex-Weltmeister Price seine Pflichtaufgabe gegen den Tschechen Adam Gawlas meistert, kommt es zum Duell mit Plaisier.

Insgesamt sind acht Deutsche bei der WM dabei, das ist eine Bestmarke. Am Montagabend ist Max Hopp gegen den Engländer Martin Lukeman gefordert. Die WM wird in diesem Jahr erstmals mit 128 Teilnehmern ausgetragen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.