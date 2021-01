Deutsche Team-Staffel gewinnt Silber bei der Rodel-WM

Die deutsche Team-Staffel hat zum Abschluss der 50. Rennrodel-Weltmeisterschaften am Königssee den fünften WM-Titel knapp verpasst und musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. In der Besetzung Julia Taubitz, Felix Loch und Toni Eggert/Sascha Benecken gewann das Team in der Eisarena am Königsse am Sonntag die insgesamt zwölfte Medaille bei den Welttitelkämpfen. Das Quartett musste sich Weltmeister Österreich geschlagen geben und landete vor dem WM-Dritten Lettland.

31. Januar 2021

Rodeln: Weltmeisterschaft. © Tobias Hase/dpa/Symbolbild

