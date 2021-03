Deutsche Snowboarder zum Saisonabschluss Team-Dritte

Die deutschen Snowboarder haben ihre alpine Saison mit einem weiteren Podestplatz im Teamevent daheim in Berchtesgaden abgeschlossen. Im letzten Rennen vor ihrem Karriereende raste Selina Jörg zusammen mit ihrem Mixed-Partner Stefan Baumeister am Sonntag auf Platz drei hinter Russland und der Schweiz.

Berchtesgaden

Im kleinen Finale des Parallel-Slaloms setzte sich das deutsche Duo gegen Österreich durch. Die Allgäuerin Jörg war schon am Samstag Zweite geworden und erlebte just auf dem Hang, wo sie als Sportschülerin unzählige Male gefahren war, ein tolles Happy End ihrer Laufbahn. Das zweite deutsche Team mit Weltcup-Gesamtsiegerin Ramona Hofmeister und Elias Huber war im Achtelfinale ausgeschieden, Carolin Langenhorst und Yannik Angenend hatten in der ersten Runde verloren.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-909529/2