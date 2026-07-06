Deutsche Basketballer mit klarem Heimsieg in WM-Quali

Deutschland verzichtet in der WM-Quali auf fast alle Leistungsträger. Kapitän Schröder aber ist dabei - und führt die Auswahl zum klaren Heimerfolg über einen Basketball-Zwerg.

Bamberg

Deutschlands Basketballer haben mit einem standesgemäß deutlichen Sieg über Zypern die erste Phase der WM-Qualifikation abgeschlossen. Angeführt von NBA-Star und Kapitän Dennis Schröder fertigte die Auswahl ihren Gegner von der Mittelmeerinsel mit 111:79 (56:31) ab. Es war der fünfte Sieg im sechsten Qualifikationsspiel - gegen Kroatien hatten die Deutschen im Februar auswärts ihre einzige Niederlage bislang kassiert.

Diese Gefahr bestand gegen den Basketball-Zwerg aus Zypern freilich nicht. In Bamberg war Schröder mit 20 Zählern der beste Werfer für das Team von Bundestrainer Alex Mumbrú. Vor 5.713 Zuschauern punkteten Christian Sengfelder (19), Kay Bruhnke (16) und Sananda Fru (13) ebenfalls zweistellig.

Nun gegen Polen, Niederlande und Lettland

Auf dem Weg zur WM 2027 in Katar, wo das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) seinen Titel von 2023 verteidigen will, geht es mit der zweiten Qualifikationsphase weiter. Im August, November und dann im März 2027 stehen Spiele gegen Polen, die Niederlande und Lettland an. Für diese Phase waren Schröder und Co. zwar schon vor dem Zypern-Match qualifiziert - weil aber die Punkte aus der ersten Phase mitgenommen werden, zählte auch dieser Sieg.

Drei Tage nach dem 92:86-Auswärtserfolg über Israel im lettischen Riga tat sich der Favorit gegen den Weltranglisten-70. nur zu Beginn noch überraschend schwer. Wegen einiger Fehler und zugleich guter Distanzwürfe der Gäste ging Deutschland nur mit einer 22:21-Führung in die erste Viertelpause.

Kapitän Schröder: "Jedes Spiel ist wichtig"

Coach Mumbrú verzichtete auf etliche Leistungsträger, NBA-Veteran Schröder (Cleveland Cavaliers) war der einzige Weltmeister im Kader. Vom Gold-Team der EM 2025 war daneben nur noch Leon Kratzer, zuletzt erfolglos beim FC Bayern unter Vertrag, dabei. Andere NBA-Stars wie Franz und Moritz Wagner oder die Bayern-Profis Andreas Obst und Johannes Voigtmann bekamen eine Pause.

Schröder indes ließ sich die Partien nicht entgehen, seit 2017 folgt er jeden Sommer den Einladungen der Bundestrainer. "Jedes Spiel ist wichtig, Qualifikation hin oder her", sagte er bei MagentaSport. "Man sollte den deutschen Adler gut repräsentieren. Deswegen bin ich hier."

Klassenunterschied ab zweitem Viertel

Und ab dem zweiten Viertel zeigt der 32-Jährige dann, dass er keine Lust auf ein spannendes Match hatte. Der Kapitän führte die DBB-Auswahl zu einem 18:1-Lauf, zur Halbzeit lag der Favorit dann standesgemäß mit 25 Punkten vorn. Später wuchs der Vorsprung auf bis zu 35 Zähler weiter an. Den Sieg ließ sich Deutschland so nicht mehr nehmen.