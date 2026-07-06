Deutsche Basketballer in Bamberg gegen Außenseiter Zypern

Die deutschen Basketballer sind schon sicher in der nächsten Phase der WM-Quali dabei. In Bamberg aber wäre ein Sieg gegen Zypern aber dennoch wichtig.

Bamberg

Die deutschen Basketballer mit Superstar Dennis Schröder bestreiten an diesem Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) in Bamberg ihr letztes Spiel der ersten Qualifikationsphase zur WM 2027. In Franken ist der krasse Außenseiter Zypern der Gegner des amtierenden Welt- und Europameisters. Die Deutschen haben nach bislang vier Siegen in fünf Partien zwar bereits sicher die nächste Quali-Phase erreicht. Allerdings zählt jeder Punkt, denn die Ergebnisse aus der ersten Gruppenphase werden in die zweite mitgenommen.

NBA-Routinier Schröder wird das Team wie schon beim 92:86 am Freitag gegen Israel anführen. Ansonsten verzichtet Bundestrainer Alex Mumbrú auf Profis aus der besten Liga der Welt. Auch andere Leistungsträger wie die Bayern-Stars Andreas Obst oder Johannes Voigtmann fehlen, um nach drei großen Turnieren in zuletzt drei Jahren sowie jeweils langen Liga-Phasen eine Pause zu machen.