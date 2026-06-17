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Der nächste Abgang: Krimmer verlässt Bamberg Baskets

Die Bamberg Baskets müssen ihren Kader für die nächste Saison umbauen. Nach Kapitän Watson und Spielmacher Ensminger verlässt ein weiterer Profi die Franken. Weitere Abgänge deuten sich an.
dpa |
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Verlässt - wie auch einige Teamkollegen - die Bamberg Baskets: Moritz Krimmer (rechts). (Archivbild)
Verlässt - wie auch einige Teamkollegen - die Bamberg Baskets: Moritz Krimmer (rechts). (Archivbild) © Andreas Gora/dpa
Bamberg

Die Bamberg Baskets verlieren einen weiteren Profi. Nach Kapitän Ibi Watson und Aufbauspieler Zach Ensminger verlässt auch Moritz Krimmer den deutschen Pokalsieger. Der 25-Jährige schließt sich laut Angaben der Franken einem anderen Bundesligateam an. Berichten zufolge sollen das die Vet-Concept Gladiators Trier sein, von wo aus er 2024 nach Bamberg ging.

"Danke für zwei Jahre, für die ich sehr dankbar bin", wurde Krimmer in einer Mitteilung zitiert. "Der Pokalsieg war sicherlich für jeden das absolute Highlight, aber auch der Playoff-Run mit diesem überragendem Fan-Support wird mir und sicherlich vielen anderen in Erinnerung bleiben." Die Bamberger waren zuletzt im Halbfinale erst im fünften Spiel an Alba Berlin gescheitert.

Umbruch für Bamberger Kader

Die Franken stehen vor einem Umbruch im Sommer: Kapitän und Topscorer Watson wechselt zu ratiopharm Ulm. Ensminger heuert in Oldenburg an. Auch über einen Weggang von Center Ejiofor Onu, der als bester Verteidiger der Liga gewählt worden war, wird spekuliert. Darüber hinaus könnte auch Trainer Anton Gavel den Pokalsieger verlassen: Der Ex-Nationalspieler soll neuer Trainer des deutschen Basketball-Primus FC Bayern München werden, wie gemunkelt wird.

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