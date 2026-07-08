Der American Dream wird wahr: Münchnerin wechselt in die NFL

Nadine Nurasyid trainierte schon die Munich Cowboys, nun wechselt sie in die USA.

Von 2019 und 2023 machte Nadine Nurasyid den Munich Cowboys Beine. Ab 2022 war die 40-Jährige die erste Cheftrainerin in der Geschichte der German Football League. Und die harten Kerle nahmen die Anweisungen an - unter Nurasyid als "Trainerin des Jahres" sicherte sich der Traditionsklub erstmals nach 21 Jahren die Playoffs dahoam. Nun wechselt die gebürtige Münchnerin in die große NFL!

Die Indianapolis Colts um Cheftrainer Shane Steichen haben Nurasyid verpflichtet. Sie setzte sich im Rahmen eines Frauen-Förderprogramms, des 2023 ins Leben gerufene "Harriet P. Irsay Fellowship for Women in Football Program", in Bewerbungsgesprächen durch und wird die Defensive Backs betreuen. Eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe, denn die Position ist so was wie die letzte Absicherung der eigenen Reihen.

Nurasyid startete erst mit 26 - und wurde trotzdem Top-Spielerin

Doch da ist sie genau die Richtige, dank der Schule der Munich Cowboys - sie steht für eine starke, leidenschaftliche Defensive. Nach ihrer Zeit in München arbeitete Nurasyid bei ELF-Team Stuttgart Surge als Defensive Assistant Coach, gewann in dieser Funktion 2025 den Titel der europäischen Liga. Auch von der deutschen Nationalmannschaft kennt sie diese Rolle.

Nurasyid spielte einst selbst, brachte es bis ins Nationalteam und zum Star. Und das, obwohl sie erst spät selbst angefangen hatte, mit 26 Jahren! Über eine Probeeinheit auf einem Spielplatz in Garching fing sie Feuer, wie sie der AZ erzählte: "Der Bekannte hat mir ein paar Moves gezeigt. Ich habe mich gefragt: Wem kann das Spaß machen? Mir hat der Schädel gebrummt, mir sind Tränen aus den Augen gelaufen und der Schnodder aus dem Gesicht geflogen, brutal. Aber ich habe mir gesagt: Das lasse ich nicht noch mal mit mir machen und ich bin jetzt besser als alle anderen."

Nurasyid hat bereits NFL-Erfahrungen gesammelt

Diese Liebe zum American Football und dieser unbändige Ehrgeiz haben sie nun in die NFL geführt. Erste Erfahrungen mit der nordamerikanischen Profiliga sammelte sie schon 2025, als sie bei den Tampa Bay Buccaneers in der Vorbereitung als Defensive Assistant Coach mitwirkte. Jetzt ist sie fest in einem NFL-Trainerstab dabei - bei den Colts, einem zweimaligen Super-Bowl-Champion, den man mit Quarterback-Legende Peyton Manning in Verbindung bringt!

In der vorigen Saison verpassten die Colts knapp die Wild-Card-Runde, auch wegen zu vieler zugelassener Punkte. Nurasyid soll ein Puzzlestück für ein besseres Abschneiden sein. Die neue Saison beginnt in zwei Monaten.