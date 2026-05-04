Dennis Schröder steht mit Cleveland in zweiter Playoff-Runde

Die Cleveland Cavaliers um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder gewinnen das entscheidende siebte Playoff-Spiel gegen Toronto. In der zweiten Runde geht es gegen den Magic-Bezwinger aus Detroit.

Cleveland

Dennis Schröder hat es mit den Cleveland Cavaliers in die zweite Runde der NBA-Playoffs geschafft. Mit 114:102 (49:49) gewannen die Cavaliers zu Hause das entscheidende siebte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Toronto Raptors. Damit war der Heimvorteil für Cleveland enorm wichtig, alle sieben Spiele entschied die Heimmannschaft für sich.

Schröder nahm in der siebten Partie wie im Großteil der Serie nur eine kleine Rolle ein: Der Spielmacher kam 14 Minuten zum Einsatz, traf nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld und kam lediglich auf zwei Punkte. Einzig beim 125:120-Erfolg in der fünften Partie hatte der Basketball-Weltmeister richtig überzeugt.

Die Cavaliers beendeten die erste Hälfte mit einem 15:4-Lauf, glichen die Partie aus und dominierten den dritten Durchgang mit 38:19. Superstar James Harden und Jarrett Allen erzielten jeweils 22 Punkte. "Wir haben nicht aufgegeben, und das hat uns ausgezeichnet: Über die Serie hat immer mal wieder ein anderer Spieler übernommen. Einmal war es Dennis, diesmal war es Jarrett. Wir brauchen jeden einzelnen", sagte Harden.

Magic-Bezwinger Detroit nächster Gegner für Cleveland

In der zweiten Playoff-Runde trifft Cleveland auf die Detroit Pistons, die nach sieben Spielen die Orlando Magic um die deutschen Basketballer Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva ausgeschaltet hatten. Die erste Partie findet am Dienstag (Ortszeit) in Detroit statt.