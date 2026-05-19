DEL-Verteidiger Bowey wechselt von Augsburg nach Wolfsburg

Mehr als 150 Mal lief Madison Bowey in der NHL auf, in der vergangenen Saison verteidigte er für Augsburg in der DEL. Nun wechselt er zu einem Liga-Konkurrenten.

Augsburg

Der frühere NHL-Profi Madison Bowey wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Augsburger Panthern zu den Grizzlys Wolfsburg. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2027.

In Augsburg war dem Kanadier nach einer Saison in der DEL kein neues Angebot vorgelegt worden. Wolfsburg-Sportchef Karl-Heinz Fliegauf nannte Bowey "das fehlende Puzzlestück" in der Abwehr.

Der Nordamerikaner war von 2017 an mehrere Jahre lang mit Unterbrechungen in der besten Liga der Welt aktiv und absolvierte dabei 158 Partien. Gleich in seiner ersten Saison gehörte er zum Kader der Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin, die den Stanley Cup gewannen.