Davis-Cup-Profi Struff sagt Start in München erkrankt ab

2024 gewinnt Tennisprofi Struff bei den BMW Open in München - dieses Jahr bekommt er für das Hauptfeld eine Wildcard. Doch aus seinem Start im Einzel wird kurzfristig nichts.

Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff kann beim ATP-Turnier in München kurzfristig nicht antreten. Der 35-Jährige musste wenige Stunden vor seinem Auftaktmatch bei den BMW Open erkrankt absagen. Der Warsteiner hatte das Sandplatzevent 2024 gewonnen und dabei seinen bislang einzigen Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Dieses Jahr bekam die Nummer 81 der Weltrangliste eine Wildcard für das Hauptfeld in München.

Anstelle von Struff darf der Inder Sumit Nagal als sogenannter Lucky Loser gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien antreten. Außer Struff waren sechs weitere Deutsche für die erste Runde des ATP-500-Turniers in München gemeldet: Turnierfavorit und Vorjahressieger Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Justin Engel, Qualifikant Diego Dedura sowie Marko Topo, der ebenfalls als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht war.