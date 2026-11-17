So deutlich fiel ein Spiel im ewigjungen Klassiker zwischen Deutschland und den Niederlanden selten aus! Die DFB-Elf feiert gegen den Nachbarn aus Holland einen furiosen 5:0-Sieg.

Er freue sich "wie Bolle" auf diese Partie hatte Bundestrainer Jürgen Klopp vor dem letzten Gruppenspiel der Nations League gegen die Niederlande gesagt. Und dann, an diesem tristen Novemberabend im Berliner Olympiastadion, brannten seine Jungs ein Feuerwerk gegen den ewigen Rivalen, den Neunten der Fifa-Weltrangliste, ab. Mit 5:0 schoss die Mannschaft um Kapitän Joshua Kimmich und Offensiv-Antreiber Florian Wirtz, dem ein Doppelpack gelang, Oranje aus dem Stadion.

Im insgesamt 50. Nachbarschaftsduell lieferte die deutsche Mannschaft das beste Spiel unter Klopp, das beste des Kalenderjahres – nun ja: Kunststück! – und überhaupt das beste seit der ersten Halbzeit im März 2025 gegen Italien, dem 3:0 – Endstand 3:3.

"Das Spiel war außergewöhnlich", sagte der sichtlich emotionale Bundestrainer nach der Partie in der ARD. Sein Team habe "unglaubliche Tore geschossen, um ehrlich zu sein, das war ja Wahnsinn. Ein tolles Fußballspiel, ein großartiges Erlebnis." Dieses Resultat habe er sich "nicht getraut zu wünschen."

Deutschland feiert überragenden 5:0-Sieg über Holland

Durch das überragende 5:0, dem dritten Erfolg im sechsten Länderspiel unter Klopp, wurde das DFB-Team in einem fulminanten Endspurt doch noch Gruppensieger – dank des Dreiervergleichs vor den punktgleichen Niederländern und Griechen (am Abend 1:0 gegen Serbien). Damit trifft man im Viertelfinale der Nations League Ende März rund um Ostern auf einen Sieger einer der anderen Liga-A-Gruppen, also auf Weltmeister Spanien, Belgien oder Portugal/Dänemark. Die Auslosung erfolgt am Freitag.

Beim Personal nahm Klopp im Vergleich zum 3:1 am Freitag in Serbien zwei Wechsel vor: Für Innenverteidiger Malick Thiaw und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt (beide Bank) durften BVB-Mann Nico Schlotterbeck und Bayern-Profi Nathaniel Brown beginnen. Es entwickelte sich ein zäher Kick zweier Teams, die ihr Pressing-System verinnerlicht haben und gut gegen den Ball arbeiten. Man kennt sich auch (zu) gut. Nicht gerade spektakulär.

Zu den besseren Chancen kamen die in Weiß und Textmarker-Orange gekleideten Niederländer. Deren Konter wurden jedoch schlecht ausgespielt (Summerville rutschte aus/19.) oder Malen (verköpfte sich in Rücklage/27.). Da waren die Gastgeber im Glück.

Scherhand spielt die Holländer schwindelig

Die beste DFB-Szene der Herren in Schwarz, im letzten Spiel der Ära des Ausrüsters Adidas: Scherhant zog von seiner linken Seite mit rechts flach ab, der Ball küsste den Außenpfosten (32.). Was man in dem Moment noch nicht wissen konnte: Es war eine erste Annäherung. Neun Minuten später drehte der Linksaußen dann richtig auf und ein herrlich krummes Ding von links mit Schmackes in die lange Ecke – das 1:0.

Eine echte Berliner Weiße, dieser Schuss! Denn Scherhant ist ein Junge aus der Hauptstadt, ist fünf Minuten vom Olympiastadion entfernt aufgewachsen, begann in der Jugend vom SC Charlottenburg. Der 24-Jährige traf erstmals in seinem vierten Länderspiel – alle von Beginn an – und feierte seinen sensationellen Treffer in der Heimat.

"Ich habe, glaube ich, knapp 50 Karten gekauft", meinte Scherhant vor dem Anpfiff in der ARD. Da wusste er bereits: "Es wird natürlich sehr besonders für mich. Ein besonderes Spiel für mich in einem Stadion, in dem ich meine ersten Schritte im Profifußball gehen konnte." Von 2021 bis 2025 spielte Scherhant für Hertha BSC, ehe er zum SC Freiburg wechselte.

Der gebürtige Berliner Derry Scherhant erzielte im Olympiastadion per Traumtor das 1:0 für Deutschland. © IMAGO/Duitsland v Nederland (www.imago-images.de)

Auch Wirtz blüht unter Klopp weiter auf

Das gab dem DFB-Team neue Luft, die gute Berliner eben. Mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstverständlichkeit. Und wieder ein Weitschuss-Tor. Ein Traum! Florian Wirtz eroberte sich am Oranje-Strafraum den Ball und jagte die Kugel dann mit links wuchtig in die Maschen – das 2:0 (60.).

Nun drehten die Kloppianer richtig auf. Nach einer Freistoß-Flanke von Gruda traf Schlotterbeck per Kopf zum 3:0 (65.). Der Bundestrainer an der Seitenlinie nun in Feierlaune – kein Wunder, es war der beste Auftritt unter seiner Regie.

Völlig losgelöst danach die DFB-Kicker. Wieder Gruda, wieder Wirtz, das 4:0 (71.). Dann erhöhte Klopp-Entdeckung Gruda selbst auf 5:0 (77.) – zweites Länderspiel, zweites Tor. Bei seiner Auswechslung erhielt Wirtz stehende Ovationen. Die Fans sangen "Oh, wie ist das schön!" Ein mehr als versöhnlicher Jahresabschluss.