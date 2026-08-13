Das ganz besondere WM-Liebespaar: Reiter und Pferdepfleger

Gold, Liebe und Pferde: Frederic Wandres und Lars Ligus verbindet mehr als nur der Sport. Davon profitiert auch das deutsche Weltmeister-Team.

Ohne Pferdepfleger geht es nicht. Ohne die Hilfe der Grooms hätte Deutschland bei der WM in Aachen nicht erneut Team-Gold in der Dressur gewonnen. "Ich glaube, der Pfleger ist fast wichtiger als der Jockey", sagt Mannschafts-Weltmeister Frederic Wandres und ergänzt: "Der Anteil ist mindestens 50 Prozent." Lars Ligus ist aber noch viel mehr als nur der Pfleger von Wandres' Goldpferd Bluetooth. Er ist selbst Nationenpreis-Reiter - und er ist der Partner des Goldgewinners.

Antrag mit Taylor Swift

Wandres und Ligus sind ein ganz besonderes Liebespaar. Die beiden arbeiten und leben seit mehreren Jahren zusammen. Im November hatte der 39 Jahre alte Weltklasse-Reiter seinem langjährigen Freund im Urlaub in Südtirol einen Antrag gemacht - und der inzwischen 29 Jahre alte Ligus nahm freudestrahlend an. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Wandres auf die Knie geht, seinem Freund einen Ring anbietet und sie sich anschließend umarmen. Dazu läuft "Love Story" von Taylor Swift.

In Aachen ist es weniger romantisch. Bei der WM steht der Sport im Vordergrund. "Ich bin zwar der Frontmann im Viereck und derjenige, der performt", sagt Wandres. "Allerdings weiß ich, dass es ohne meinen Pferdepfleger nicht geht. Es wäre nicht möglich, die Leistung so abzurufen."

Beziehung ohne Feierabend

Generell gelte: "Es ist unersetzlich, einen guten Pfleger zu haben." Bei Wandres und Ligus kommt aber hinzu: "Er kennt das Pferd in und aus auswendig, wir kennen uns. Das ist wie eine Symbiose, man muss oft nicht mehr sprechen, das ist auch Blickkontakt oder gefühlte Sachen."

Reiter Frederic Wandres und Pfleger Lars Ligus arbeiten und leben zusammen. © Uwe Anspach/dpa

Es sei ein Vorteil, "dass Lars und ich uns natürlich 24/7 austauschen können. Wenn ich einen anderen Pfleger oder Pflegerin hätte, dann wäre irgendwann auch mal Feierabend. Das ist bei Lars und mir nie. Alles, was mir auf der Seele brennt, kann ich auch um Mitternacht oder nachts um drei loswerden und bekomme eine Antwort oder eine Einschätzung."

Könnte der Pfleger das Pferd zu Medaillen reiten?

Könnte Ligus auch mit Bluetooth um Medaillen reiten? "Ja", antwortet Wandres, der nun bei EM, WM und Olympia Team-Gold gewonnen hat. "Lars reitet sehr gut, das hat er mehrfach unter Beweisgericht gestellt." Mit dem Pferd Soccer City gewann Ligus vor vier Jahren in den USA mit der deutschen Mannschaft den Nationenpreis. Und Wandres Toppferd Bluetooth "reitet Lars ja, wenn ich beruflich unterwegs bin".

Wandres und Ligus arbeiten seit mehreren Jahren gemeinsam im Sport- und Handelsstall der Familie Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Bei einem Turnier auf der Anlage vor den Toren von Osnabrück sind sie auch schon gegeneinander angetreten.

Eine andere ungewöhnliche Konstellation

Im deutschen Team ist das ganz besondere Liebespaar schon lange Normalität "Nein, das ist kein Problem", sagt Verbands-Chef Dennis Peiler. "Es ist wichtig, zu wissen, wenn es private Beziehungen gibt. Wenn alle Beteiligten transparent und sensibel damit umgehen, ist das völlig unproblematisch."

Ähnliche Paare gibt es laut Peiler derzeit nicht im deutschen Team. Auf andere Art ungewöhnlich war jedoch bei Olympischen Spielen die Konstellation in der Vielseitigkeit bei der 2014-Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth: Pferdepflegerin war damals Mama Bärbel.