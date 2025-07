Dahlmeier bei Bergunfall in Pakistan "mindestens schwer verletzt" – Suche für heute eingestellt

Biathlon-Legende Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall in Pakistan verunglückt, die 31-Jährige wurde durch einen Steinschlag auf rund 5700 Metern Höhe "mindestens schwer verletzt".

Die Garmisch-Partenkirchenerin Laura Dahlmeier ist bei einer Expedition im pakistanischen Karakorum-Gebirge schwer verunglückt. Die ehemalige Biathletin sei "mindestens schwer verletzt", teilte ihr Management mit.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde die Suche vorerst eingestellt. Grund sei die hereingebrochene Dunkelheit, wie ein Sprecher der Tourismusbehörde vor Ort mitteilte. Die Suche werde am kommenden Morgen weitergehen.

Dahlmeier verunglückte am Laila Peak, einem Sechstausender im pakistanischen Karakorum-Gebirge. Wegen Problemen bei der Bergungsarbeit konnte nur bei einem Hubschrauberüberflug festgestellt werden, dass die 31-Jährige schwer verletzt sei. Lebenszeichen konnten demnach nicht erkannt werden.

Dahlmeier wurde von Steinschlag erfasst

Das Management der Olympiasiegerin und mehrfachen Weltmeisterin gab bekannt: "Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von Steinschlag erfasst wurde. Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5700 Metern. Die Seilpartnerin Marina Krauss setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets konnte ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die Bergung. Dabei werden sie von erfahrenen internationalen Bergsteiger:innen unterstützt, die sich in der Region befinden."

Die ehemalige Biathletin ist staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, aktives Mitglied bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen und gilt als erfahrene, risikobewusste Bergsteigerin. Im Mai 2019 hatte die Oberbayerin im Alter von nur 25 Jahren ihre Karriere als Leistungssportlerin beendet und ein Studium der Sportwissenschaften an der TU München. Seit 2023 arbeitet sie auch als Berg- und Skiführerin.

Dahlmeier war schon als Kind mit ihrem Vater beim Klettern

Neben ihren Berg- und Klettertouren war Dahlmeier zuletzt auch als TV-Expertin für das ZDF aktiv, freute sich im März dieses Jahres im Interview mit der AZ noch über Franziska Preuß‘ Gewinn des Gesamtweltcups. Schon als Kind wurde Dahlmeier von ihrem Vater Andreas zum Klettern und auf Bergtouren mitgenommen.

Von ihm lernte sie die alpinistischen Grundkenntnisse. Auch während ihrer Biathlon-Karriere kletterte sie teilweise im maximal anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad IX, in senkrechten 1000-Meter-Wänden im Yosemite-Nationalpark, in 80 Grad steilen Eispassagen in Peru, bestieg den höchsten Berg Irans oder eine 1100 Meter hohe Granitwand des Petit Dru nahe des Montblanc.

Laura Dahlmeier ist 33-malige Weltcupsiegerin, zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Biathlon. © IMAGO

Dahlmeier: "Wir hatten für sieben Tage Essen und Gas dabei"

Im Herbst 2023 bestieg sie mit ihrem jüngeren Bruder Pirmin einen Siebentausender im Pamir-Gebirge. Der AZ erzählte sie im Interview dazu: "Wir hatten für sieben Tage Essen und Gas dabei, der Rucksack war gescheit schwer: 23 Kilo." Das schwerwiegendere Problem bei dieser Expedition in ihr bis dahin völlig unbekanntem Gebiet war ein ganz anderes.

"Ich hatte während der gesamten Expedition Probleme mit kalten Füßen", sagte sie: "Im Nachhinein hätte ich einfach einen wärmeren Schuh mitnehmen müssen - oder einen größeren. Ich habe alles Mögliche versucht: Alufolien, Extra-Sohle, zwei Paar Socken, Daunen-Boots, die Schuhe mehrmals während der Tour ausgezogen und die Füße aufmassiert, der Bruder hat meine Füße unter die Achseln genommen, damit das Blut wieder zirkuliert - alles umsonst. Es war halt ein Sechstausender-Schuh, mit dem ich schon in Peru unterwegs war - aber es war halt kein Achttausender-Schuh. Die Locals haben das sofort erkannt, meine Schuhe gesehen und gesagt: 'No good.' Ich war halt noch nie auf so einer Höhe und dachte, das passt schon. Hat nicht gepasst. Dieses am Ende entscheidende Detail habe ich übersehen."

Ex-Freund von Dahlmeier starb bei einem Lawinenunglück

Tragisch: Dahlmeiers Ex-Freund Robert Grasegger war 2022 mit nur 29 Jahren bei einem Lawinenunglück in Patagonien/Südamerika ums leben gekommen. Darüber hatte Dahlmeier in der ZDF-Doku „Laura Dahlmeier und der Rausch der Höhe - Ihr Leben nach der Biathlon-Karriere“ mit der Schwester ihre ehemaligen Lebensgefährten gesprochen.

Dass sie nun den 6069 Meter hohen pyramidenförmigen Gipfel des Laila Peak in den Masherbrum-Bergen in Angriff nehmen wollte, hatte sie vorab nicht öffentlich kommuniziert. "Ankündigungsalpinismus mache ich nicht so gern", hatte Laura Dahlmeier der AZ erzählt, "man weiß ja nie, wie es ausgeht."