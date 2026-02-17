Dänischer Triathlon-Star Høgenhaug startet in Roth

Der Däne Magnus Ditlev stellte bei der Challenge Roth 2024 eine Weltbestzeit auf. Sein Landsmann Kristian Høgenhaug hat 2026 ein Ziel.

Roth

Der dänische Triathlon-Star Kristian Høgenhaug wird in diesem Jahr erstmals an der Challenge Roth teilnehmen. Der 34 Jahre alte Langdistanz‑Profi gab seine Zusage für das Traditionsevent am 5. Juli. "Dieses Rennen stand schon immer auf meiner Wunschliste. Ich erwarte eine Atmosphäre, wie ich sie noch bei keinem anderen Rennen erlebt habe, und bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird", erklärte er.

Høgenhaug möchte in Roth die beste dänische Zeit knacken, gleichbedeutend mit einem Angriff auf die aktuelle in Mittelfranken 2024 aufgestellte Weltbestzeit seines Landsmanns Magnus Ditlev (7:23:24 Stunden).