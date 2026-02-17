AZ-Plus

Dänischer Triathlon-Star Høgenhaug startet in Roth

Der Däne Magnus Ditlev stellte bei der Challenge Roth 2024 eine Weltbestzeit auf. Sein Landsmann Kristian Høgenhaug hat 2026 ein Ziel.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Kristian Hogenhaug startet 2026 in Roth. (Archivbild)
Kristian Hogenhaug startet 2026 in Roth. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa
Roth

Der dänische Triathlon-Star Kristian Høgenhaug wird in diesem Jahr erstmals an der Challenge Roth teilnehmen. Der 34 Jahre alte Langdistanz‑Profi gab seine Zusage für das Traditionsevent am 5. Juli. "Dieses Rennen stand schon immer auf meiner Wunschliste. Ich erwarte eine Atmosphäre, wie ich sie noch bei keinem anderen Rennen erlebt habe, und bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird", erklärte er.

Høgenhaug möchte in Roth die beste dänische Zeit knacken, gleichbedeutend mit einem Angriff auf die aktuelle in Mittelfranken 2024 aufgestellte Weltbestzeit seines Landsmanns Magnus Ditlev (7:23:24 Stunden).

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.