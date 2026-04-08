Coup in der Formel E: Opel verpflichtet Sophia Flörsch als neue Testfahrerin

Opel geht in der Saison 2026/27 für die Formel E an den Start. Sophia Flörsch ist Test- und Entwicklungsfahrerin von Opels Formel-E-Team Sophia Flörsch verpflichtet worden.

Am 21. und 22. April präsentiert die Formel E auf der Rennstrecke im französischen Le Castellet erstmals die Autos, die ab der kommenden Saison so schnell und aufregend sein sollen, dass sie sogar der Formel 1 das Fürchten lehren. So ist zumindest der Plan mit den sogenannten GEN4-Boliden.

Für die vollelektrische Rennserie ist diese Weiterentwicklung ein Quantensprung. Genau deshalb ist Opel ab der Saison 2026/27 dabei und hat sich für vier Jahre verpflichtet. Die Formel E will raus aus der Nische – endlich zur Hingucker-Serie werden. Und Opel unterstützt diesen Plan nun mit einer spektakulären Verpflichtung. Sophia Flörsch ist ab sofort Test- und Entwicklungsfahrerin von Opels Formel-E-Team.

Sophia Flörsch: Personalcoup von Opel

Das ist ein echter Personalcoup der Rüsselheimer Autobauer. Denn die 25-jährige Münchenerin hat im Motorsport nahezu schon alles erlebt und erfahren: Von der DTM über die 24 Stunden von Le Mans bis zu Rennen in der Formel 3 und Formel 4.

Flörsch, die ihre Motorsport-Karriere 2006 im Kartsport begann, traut sich was: auf und neben der Rennstrecke. "Ich möchte die Männer mit ihrem Spielzeug besiegen", sagte sie noch im März bei einer Veranstaltung in München. Sie lebt sehr bewusst und offensiv die Rolle, sich als Frau in der Männer-Domäne Motorsport behaupten zu wollen.

Sophia Flörsch ist neue Testfahrerin von Opel. © Opel

Frauen sollen sich im Rennsport durchsetzen: "Wollen erfolgreich sein und die Herzen der Fans gewinnen"

Genau das passt auch zum Ansatz von Opel und der Formel E. Opels CEO Florian Huettl und Formel-E-Boss Jeff Dodds sind sich einig darin, dass sich Frauen im Rennsport durchsetzen sollen. Dafür möchte die Formel E eine Bühne bieten.

"Wir wollen erfolgreich sein und die Herzen der Fans gewinnen", umreißt Sophia Flörsch ihr Saisonziel.

Opel setzt mit Flörsch-Verpflichtung "ein klares Zeichen"

"Mit der Verpflichtung von Sophia setzen wir bei Opel ein klares Zeichen für die konsequente Förderung junger Talente im Elektro-Motorsport. Ihr präzises technisches Feedback sowie ihre analytische Arbeitsweise im Simulator und auf der Rennstrecke werden eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung unseres GEN4-Pakets spielen", sagte Opels Teamchef Jörg Schrott und ergänzt, dass neben dieser Kompetenz auch Flörschs Persönlichkeit bei der Verpflichtung eine entscheidende Rolle gespielt hat: "Ihr frischer Ansatz passt perfekt zu unserer Kampagne, mit der wir die emotionale Seite unserer vollelektrischen Hochleistungsmodelle präsentieren. Wir verbinden gezielte Talentförderung mit hohen sportlichen Standards und stärken so die Sichtbarkeit einer neuen Generation im Motorsport, die sportliche Leistung mit öffentlicher Präsenz verbindet."

Noch ist nicht klar, welche beiden Stamm-Fahrer für Opel um Punkte fahren werden. Diese müssen dann auch erstmal zeigen, dass sie besser sind als Sophia Flörsch. Die ist nicht nur schnell, sondern auch zäh.

2018 war sie bei einem Formel-3-Rennen in Macau bei einer Geschwindigkeit von 276 km/h verunglückt. Sie zog sich dabei eine Fraktur der Wirbelsäule zu und entging nur knapp der Querschnittslähmung. Das Karriere-Aus drohte. Doch nach 100 Tagen saß sie wieder im Cockpit: "Ich wollte nicht, dass es heißt: Klar hört das Mädchen auf. Ich habe nach dem Unfall für alle Frauen dieser Welt weitergemacht. Und natürlich aus Liebe zu dem Sport."