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Coup in der Formel E: Opel verpflichtet Mercedes-Pilot aus der Formel 1

Opel hat mit Théo Pourchaire seinen neuen Fahrer für die kommende Formel-E-Saison bekanntgegeben.
Dietmar Gessner |
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Théo Pourchaire steigt in der Formel E bei Opel ein.
Théo Pourchaire steigt in der Formel E bei Opel ein.

Vom etablierten Spitzenreiter zum ehrgeizigen Einsteiger. In der Formel 1 ist Mercedes das Maß aller Dinge. Kimi Antonelli führt die WM an, sein Teamkollege George Russell liegt auf Rang drei. Auch in der Teamwertung rasen die Silberpfeile vorweg. Ein wichtiger Teil des Erfolgsteams ist bisher auch Théo Pourchaire. Der Franzose kommt für Mercedes als Test- und Entwicklungsfahrer zum Einsatz.

Doch nun ist Opel ein echter Coup gelungen. Die Rüsselsheimer starten ab der kommenden Saison erstmals in der Formel-E-Weltmeisterschaft – und zwar mit Théo Pourchaire im Cockpit.

Opel-Chef Schrott: "Wir beobachten Théo schon lange"

Opels Motorsport-Chef Jörg Schrott ist begeistert, dass ihm diese Verpflichtung gelungen ist: "Wir beobachten Théo schon lange und sind von seiner Performance, seiner Reife und seinem frischen Auftreten begeistert. Théo gehört zu einer Generation von Rennfahrern, die mit ihrem technischen Verständnis, ihrem Speed, ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer Arbeitsweise wie geschaffen sind für die neue elektrische Motorsport-Ära."

Pourchaire gilt als eines der größten Motorsport-Talente Europas. Er triumphierte 2023 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft, zuvor holte er den Titel in der ADAC Formel 4 (2019) sowie in der Juniorwertung der französischen Formel 4 2018.

Verkündung des zweiten Stammfahrers steht noch aus

Die Formel E ist gleichwohl Neuland für Pourchaire. Er bezeichnet sein Engagement für Opel in der Formel E als den "größten Schritt in meiner bisherigen Formelsport-Karriere".

Opel hatte bereits die Münchnerin Sophia Flörsch als Test- und Entwicklungsfahrerin für die Formel E verpflichtet. Die Verkündung des zweiten Stammfahrers steht noch aus.

Die Formel-E-Saison 26/27 umfasst 21 Rennen und startet am 18. und 19. Dezember 2026 in Jeddah (Saudi-Arabien).

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