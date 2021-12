Clemens mit klarem Auftaktsieg - Nun gegen Clayton

Steht nach seinem 3:0-Sieg über Lewy Williams in der Runde der letzten 32: Gabriel Clemens.

London

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens hat den Auftakt bei der Weltmeisterschaft in London souverän gemeistert und die dritte Runde erreicht.

Der 38 Jahre alte Saarländer setzte sich nach ein paar Startschwierigkeiten klar mit 3:0 gegen den walisischen Youngster Lewy Williams durch und steht damit wie im Vorjahr in der Runde der letzten 32. Diese beginnt am 27. Dezember. Clemens trifft am Montag (22.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Premier-League-Sieger Jonny Clayton aus Wales.

Das Weihnachtsfest muss der "German Giant", wie Clemens genannt wird, wegen der strengen Quarantäne-Regeln in der britischen Hauptstadt verbringen. Gegen Clayton wird Clemens als klarer Außenseiter starten. Im Duell mit dem jungen Williams profitierte Clemens davon, dass sein Widersacher nahezu alle Chancen auf die Doppelfelder ausließ. Er selbst war in dieser Hinsicht gnadenlos, verwandelte in den ersten beiden Sätzen sechs von sieben Würfen.

So reichte dem besten deutschen Profi eine sonst über weite Strecken durchschnittliche Leistung, um die nächste Runde zu erreichen. Auch Florian Hempel ist im Turnier noch vertreten. Er steht nach dem Sieg über den belgischen Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh in Runde drei und bekommt es dort am Montag (16.00 Uhr) mit dem australischen Außenseiter Raymond Smith zu tun.