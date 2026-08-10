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Bremm gewinnt Silber über 5000 Meter

Florian Bremm holt bei der EM die nächste Medaille für das deutsche Leichtathletik-Team. Er muss sich über 5000 Meter nur dem Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen geschlagen geben.
dpa |
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Florian Bremm hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Silber über 5.000 Meter geholt.
Florian Bremm hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Silber über 5.000 Meter geholt. © Sven Hoppe/dpa

Florian Bremm hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham über 5000 Meter Silber geholt. Der 25-Jährige musste sich nach einem packenden Schlussspurt nur dem Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen geschlagen geben. 

Nach Bronze für Yemisi Mabry im Kugelstoßen ist es bereits die zweite Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband am ersten Finalabend. Für Bremm ist es die erste EM-Medaille und der zugleich größte Erfolg seiner Karriere. Der in diesem Jahr von Achillessehnenproblemen geplagte Ingebrigtsen (13:15,29 Minuten) überholte Bremm (13:15,60 Minuten) noch auf den letzten Metern. Dritter wurde der Franzose Etienne Daguinos.

Bremm ließ in dieser Saison schon aufhorchen

Obwohl Bremm kaum Erfahrung auf der ganz großen Leichtathletik-Bühne hat, ist die Medaille zumindest angesichts der Saisonleistungen keine Überraschung. Mit 12:56,80 Minuten war er in diesem Jahr die Nummer drei in Europa.

Bremm holte über 5000 Meter der Männer das erste Edelmetall seit Richard Ringer, der 2016 in Amsterdam Bronze bejubelte und in Birmingham auf der Marathon-Distanz glänzen möchte. Das letzte deutsche EM-Gold über 5000 Meter gewann 1994 Dieter Baumann.

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