AZ-Plus
  • Startseite
  • Sport
  • Boxerin Cheyenne Hanson verliert WM-Titelkampf gegen Serrano

Boxerin Cheyenne Hanson verliert WM-Titelkampf gegen Serrano

Die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson hat den WM-Titelkampf gegen die favorisierte Amanda Serrano deutlich verloren und geht in der zweiten Runde K.o.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Amanda Serrano hat den WM-Kampf gegen die deutsche Boxerin Cheyenne Hanson gewonnen. (Archivbild)
Amanda Serrano hat den WM-Kampf gegen die deutsche Boxerin Cheyenne Hanson gewonnen. (Archivbild) © Kendall Torres/dpa
El Paso

Die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson hat die Sensation verpasst und sich im WM-Titelkampf der favorisierten Amanda Serrano geschlagen geben müssen. Nach zweieinhalb Minuten in der zweiten Runde entschied Serrano per technischem K.o. den Kampf für sich. Damit bleiben die beiden Gürtel der Verbände WBA und WBO im Federgewicht (bis 57,2 Kilogramm) bei der Boxerin aus Puerto Rico.

Serrano gewann im 54. Profikampf zum 49. Mal, mit dem 32. K.o. stellte die 37-Jährige den Rekord im Frauen-Boxen ein. Für Hanson war es im 18. Profikampf die dritte Niederlage.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.