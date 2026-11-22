Agit Kabayel verteidigt in der Düsseldorfer Arena seinen WBC-Schwergewichtstitel vor über 50.000 Fans, kassiert eine Rekordgage und profitiert von einem lukrativen TV-Deal – während Herausforderer Nelson Hysa als gefährlicher, aber boxerisch umstrittener Gegner gilt.

Satte 9,1 Millionen Euro pro Minute – so viel Geld verdiente der amerikanische Box-Superstar Floyd Mayweather bei seinem Zehn-Runden-Sieg im Schaukampf gegen MMA-Ikone Conor McGregor im Jahr 2017. Insgesamt eine Gage von 255 Millionen Euro und ein ewiger Box-Rekord. Dagegen sehen selbst Tyson Furys 91 Millionen im Schwergewichts-Vereinigungskampf in Saudi-Arabien gegen Oleksandr Usyk schwach aus. Und noch ein weiterer Auszug aus dem monetären Rekordbuch des Faustkampfs: VIP-Tickets am Ring für das Duell zwischen Mayweather und Manny Pacquiao kosteten 225.000 Euro! Gigantische, fast verrückte Summen!

Kabayel auf dem Weg in die Millionensphäre

Noch nicht ganz in diesen unfassbaren Sphären, aber auf dem Weg dahin befindet sich der Bochumer Agit Kabayel. Der Deutsche mit kurdischen Wurzeln verteidigt am kommenden Samstag seinen Schwergewichtsweltmeistertitel nach Version der WBC in der Merkur-Spiel-Arena zu Düsseldorf.

Und auch er kann brutale Zahlen liefern: Bereits nach etwas mehr als einem Tag waren schon 25.000 Tickets für das Mega-Event verkauft, am Samstag sollen es über 50.000 Zuschauer werden. Anders als Jake Paul und Co. will Agit aber wirklich alle in der Arena dabeihaben. Karten waren bereits ab 35 Euro zu haben, selbst am Ring kosten die teuersten Tickets "nur" 650 Euro.

Rekordgage und lukrativer TV-Deal

Stattlich ist dagegen Kabayels Gage. Der Ruhrpott-Koloss kassierte bereits 2025 1,1 Millionen Euro bei seinem Sieg gegen Zhang in Riad. Da er jetzt Weltmeister ist und laut "Bild"-Informationen auch über 60 Prozent Anteile an den Ticketverkäufen und den "Pay-per-views" erhält, sollte der 34-Jährige diese Summe für diesen Kampf vermutlich mindestens vervierfachen. Solch ein Honorar hat noch kein deutscher Boxer in diesem Jahrtausend kassiert.

In der Merkur Spiel-Arena tragen normalerweise die Fußballer von Fortuna Düsseldorf ihre Heimspiele aus. Am 28. November wird das Stadion zur Box-Arena, dann steigt hier Agit Kabayel gegen Nelson Hysa in den Ring. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

In Sachen Einschaltquote hat der "Leberking" bereits bei seinem Heim-Comeback in Oberhausen im Januar alle nationalen Rekorde bei DAZN gebrochen. Der Streamingriese hat den Schmeling-Nachfolger zuletzt langfristig vertraglich an sich gebunden, laut "Bild" angeblich mit einem Deal über drei Fights, der Kabayel langfristig eine achtstellige Summe einbringt. Am Wochenende fährt der Sender mit 16 Kameras sowie Mini-Drohne groß auf. Als Music Acts sind Azad und Summer Cem gebucht.

Fragenzeichen beim Herausforderer Hysa

Ein gigantisches Szenario, das an die großen Zeiten im deutschen Boxen erinnert. Doch passt auch Agits Gegenspieler zu diesem gewaltigen Spektakel? Mit Nelson Hysa steht ihm am Samstag ein unbesiegter 1,96-Meter-Gigant gegenüber. Der albanische Adler kann allerdings in seiner Ring-Vita keinen einzigen großen Sieg verzeichnen. Als harter Puncher ist der 42-Jährige zwar gefährlich, rein boxerisch wirkt er aber weit unterlegen.

"Für die erste freiwillige Titelverteidigung ist Hysa durchaus ein passender Gegner. Ich glaube auch, dass es für Kabayel nach dem ganzen Trash Talk etwas Persönliches ist", ordnet DAZN-Kommentator Uli Hebel den Kontrahenten ein. Hysa hatte sich mit extrovertierter Art und einer persönlichen Konfrontation in England mit Nachdruck ins Spiel gebracht. Nichts Anrüchiges, sondern etwas im Boxen durchaus Übliches.

Warum Hysa trotzdem die logische Wahl ist

Und für Kabayels Kampfwunsch in diesem Winter ist der aggressive Schwergewichtler durchaus eine vertretbare Wahl. WBO-Champ Daniel Dubois bestritt im Oktober erst seinen letzten Kampf, IBF-König Filip Hrgović ist vertraglich anderweitig gebunden und die beiden alten Haudegen Tyson Fury und Anthony Joshua duellieren sich im Battle of Britain am 11. Dezember in Cardiff. Da auch die restlichen großen Namen wie Oleksandr Usyk und Deontay Wilder kein Interesse zeigten, zählte Hysa zu den attraktivsten möglichen Widersachern. Und die riesige Begeisterung für den Fight zeigt: Kabayels Titel noch in diesem Jahr in der deutschen Heimat zu verteidigen, war die absolut richtige Entscheidung.

Die Kontrahenten, Angesicht zu Angesicht: Agit Kabayel (l.) und Nelson Hysa. © IMAGO/Moritz Mueller

"Kabayel ist Deutscher. Wenn die Massen das irgendwann verstehen, wird er noch viele weitere Rekorde brechen", blickt Hebel in die Zukunft. Das hierfür wichtige Duell mit Hysa startet am Samstag gegen 22:30 Uhr (DAZN live).

Bayerische Box-Power auf der Undercard

Auf der Undercard sind mit Simon Zachenhuber und Granit Shala auch zwei bayerische Boxer vertreten. Der Matadaor trifft auf Kamon Maloku, der Landshuter Shala steht sogar im deutschen Co-Main-Event dem isländischen Brecher Kolbeinn Kristinsson gegenüber. Die Mega-Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen hat also durchaus einen bayerischen Touch.