WBC-Champion Agit Kabayel steht vor seinem größten Schwergewichtskampf. In der AZ spricht der Bochumer über den Gürtel, Disziplin und Power sowie Zeiten, als das Geld für die Tankfüllung fehlte.

AZ: Herr Kabayel, Sie haben sich zuletzt sicher eine Vitrine besorgt. Wo steht denn Ihr Weltmeistergürtel in dieser?

AGIT KABAYEL: Den Gürtel hatte ich selbst nur kurz in der Hand, der ging dann direkt weiter zu meiner Mutter. Die hat sich eine schöne Vitrine im Wohnzimmer errichtet und dort liegt das gute Stück jetzt. Natürlich mit Platz für drei weitere Exemplare (schmunzelt).

Für die Gürtel, der anderen drei großen Boxverbände. Was waren Ihre allerersten Gedanken, nachdem Sie zum Weltmeister gekürt wurden?

Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Während meiner Karriere wurde teilweise sogar angezweifelt, ob ich es überhaupt zum deutschen Meister schaffe. Bei der Feier anlässlich des WM-Titels auf dem Rathausbalkon in Bochum wurde es mir dann aber final bewusst. Mein Gedanke heute: Es lohnt sich, an seinen Träumen festzuhalten!

"Für mich steht aber rein boxerisch Lennox Lewis über allen"

Ali, Tyson, Lewis und Klitschko - große Champions haben den WBC-Gürtel getragen. Welcher von diesen ragt für Sie heraus und warum?

Für mich sind das alles große Champions. Aber: Ali ragt mit seiner gesamten Persönlichkeit heraus, für mich steht aber rein boxerisch Lennox Lewis über allen. Er war in meiner Kindheit mein Vorbild und umso schöner war es, als er mich vor meinem Sieg gegen Zhilei Zhang in der Kabine besucht hat.

Ähnlich wie der andere deutsche Schwergewichtsweltmeister Max Schmeling haben Sie die WM-Ehren am grünen Tisch erhalten und müssen das noch im Ring bestätigen. Wie ordnen Sie Schmeling ein?

Grüner Tisch, na ja. Schmeling und ich haben uns beide den Titel hart im Ring durch Siege verdient. Ich habe vor ihm den allergrößten Respekt. Er hat in einer schwierigen politischen Zeit agiert und sich sportlich jeder Herausforderung, auch im Ausland, gestellt. Sollte ich meinen Titel im November verteidigen, werde ich Schmelings Grabstätte in Hamburg besuchen.

Kabayel über die Beziehung zu seinem Trainer: "Er hat an mich geglaubt, als niemand an mich geglaubt hat"

Ihr nächster Gegner, Nelson Hysa, redet viel, hat aber wenig in seiner Ring-Vita stehen. Wie sehen Sie ihn als Boxer und Typ?

Ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher kaum. Generell ist es gut, dass jetzt als Champion die Beute auch mal zu mir kommt. Hysa hat sich mit seinem Trash-Talk den Kampf gesichert, ist ungeschlagen und steht auf Platz 15 der unabhängigen Weltrangliste. Von seiner Ausstrahlung her ist er ganz sicher ein auffälliger Typ. Was für ein Boxer er ist, das sehen wir am 28. November.

Sie befinden sich gerade in der intensiven Vorbereitung für Ihre erste Titelverteidigung. Wie sehen Ihr Alltag und Ihr Training aus?

Alles wie immer. Ich trainiere in meiner Heimat Bochum, meistens zweimal am Tag hart. Jetzt auch mit viel Sparring. Dazwischen ist alles auf Regeneration ausgelegt, ich bin viel zu Hause und kaum unterwegs. Abgeschottet und voll fokussiert.

Ihr Trainer Sükrü Aksu ist fast wie ein zweiter Vater für Sie. Wie würden Sie Ihre Beziehung beschreiben?

Er hat an mich geglaubt, als niemand an mich geglaubt hat und mehr in mir gesehen als jeder andere. Sogar mehr als ich selbst. Heute ist das ein blindes Verständnis, weil wir gemeinsam so viel erreicht haben. Seinen Anweisungen folge ich im Ring blind, da werde ich trotz ausverkaufter Arena in Düsseldorf jedes Wort verstehen.

Kabayels größter Sieg außerhalb des Ringes: "Meine eigene Vaterschaft"

Was war Ihr größter Sieg außerhalb des Rings?

Die Dinge, die ich meinen Eltern und meiner Familie durch meine Siege ermöglichen konnte, sind für mich ganz groß. Genauso wie meine eigene Vaterschaft. Diese emotionalen Momente ändern die Sicht auf die Dinge und auf das Leben. Gänsehaut pur!

Laut der Kult-Filmfigur Rocky Balboa kommt es nicht darauf an, wie hart man zuschlägt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Wo sind sie außerhalb des Rings wieder aufgestanden?

Es ist noch nicht viele Jahre her, da musste ich auf dem Weg zum Training beim Bergabfahren den Gang herausmachen, um Sprit zu sparen. Es war nicht mal Geld für Benzin da. Auch Corona war extrem hart, keine Kämpfe und kaum Einkommen. Doch wir sind drangeblieben und es hat sich gelohnt.

Legenden: Max Schmeling (r.) und Joe Louis. © picture-alliance/ dpa

Sie sagen, Sie wollen Vorbild sein. Welche Werte geben Sie jungen Menschen mit?

Alles beruht auf Respekt. Behandele Menschen immer genauso, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Ganz egal, wo sie herkommen und welchen Status sie haben. Gerade jungen Menschen mit Migrationshintergrund möchte ich dazu noch sagen: Bekennt euch zu Deutschland und gebt etwas zurück! Meine Eltern kamen einst hierher, haben hart gearbeitet und meinen Weg erst möglich gemacht. Ein Ziel zu haben und hart zu arbeiten, das ist essenziell im Leben.

Kabayel hofft auf viele Deutschland-Fahnen bei seinem Kampf

Sie sprechen oft von deutscher Disziplin und kurdischer Power. Wie sieht der optimale Mix aus und haben Sie ihn?

Den Begriff kurdische Power haben meine Fans aufgebracht, die Knock-out-Fähigkeit musst du in den Ring mitbringen. Ohne die deutschen Tugenden gleichzeitig geht aber nichts. Pünktlich beim Training sein, den Plan exakt umsetzen und auch in der Off-Season diszipliniert fit bleiben und Kalorien zählen. Beides zusammen ergibt dann den Weltmeister (schmunzelt).

Bundestrainer Jürgen Klopp sprach zuletzt von positivem Patriotismus. Was bedeutet das für Sie?

Ich finde seine Einstellung gut. Deutschland hat extrem viele positive Aspekte und das Land hat viel erreicht und möglich gemacht. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Bundesrepublik wieder mehr darauf schauen, was wir haben, anstatt was wir nicht haben. Bei meinem Fight gilt auf jeden Fall: Bringt die Deutschland-Fahnen mit!

Finanziell haben Sie mittlerweile ausgesorgt. Was zählt für Sie im Leben?

Geldtechnisch mag das so sein, aber es war schon immer der sportliche Erfolg, der mich am meisten angetrieben hat. Es geht jetzt um meine Legacy, mein sportliches Vermächtnis. Ich möchte alle Titel vereinigen und damit deutsche Sportgeschichte schreiben. Abseits davon zählt für mich am meisten die Familie. Sonntag ist immer mein freier Tag, den verbringe ich in der Regel von morgens bis abends mit meiner kleinen Tochter.

Kabayel ist heiß auf seinen nächsten Kampf: "Ich werde absolut top vorbereitet im Ring stehen"

Warum lieben Sie das Boxen?

Boxen verkörpert das Leben. Kannst du nach Rückschlägen stärker zurückkommen? Was lernst du aus Niederlagen? Genau das lehrt dich das Boxen - und diese Lektionen sind unbezahlbar.

Wenn sie sich einen großen Schwergewichts-Champion der Vergangenheit in seiner Prime-Time herbeibeamen könnten, gegen wen würden Sie am liebsten antreten?

Über solche Dinge denke ich ehrlich gesagt nicht nach. Das waren alles große Champions, die ihre große Zeit hatten und zu denen ich aufschaue. Kampftechnisch blicke ich aber nur auf die anderen Weltmeister jetzt. Die will ich schlagen und die Titel vereinigen.

Was können die Fans am 28. November live auf der DAZN für einen Fight erwarten?

Vorher erzähle ich nie viel. Aber eines kann ich versprechen: Ich werde absolut top vorbereitet im Ring stehen und zeigen, dass ich ein verdienter Weltmeister bin. Im besten Fall werde ich meine K.O.-Serie fortsetzen, mit einem Statement-Sieg.

Das Publikum wird bunt gemischt sein: Deutsche, Kurden, Albaner. Was ist Ihr Appell an die Fans vor Ort?

Hysa und ich klären alles mit Respekt im Ring, das ist ganz wichtig. Abseits des Fights soll die Veranstaltung für ein friedliches Miteinander stehen. Kein Gegeneinander, sondern guter Zusammenhalt.

Zum Abschluss: Für wen wollen Sie in Düsseldorf siegen?

Für alle Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben und immer an mich geglaubt haben. Und natürlich auch für mich, um alle Zweifler und Kritiker final ruhig zu stellen.