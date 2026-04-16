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BMW Open: Die Top-Spiele jetzt im Livestream verfolgen

Tennisfans aufgepasst: Bei den BMW Open in München schlagen wieder die besten Spieler der Welt auf. Hier können Sie die Spiele kostenfrei und ohne Registrierung im Livestream verfolgen.
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Die BMW Open in München bringen auch in diesem Jahr wieder Weltklasse-Tennis auf den Platz – und Sie können live dabei sein. Täglich ab 11 Uhr zeigen wir die Spiele auf dem Center Court am Aumeister im Livestream. Das traditionsreiche Sandplatzturnier geht in seine 110. Auflage. Seit dem vergangenen Jahr gehören die BMW Open zur prestigeträchtigen ATP-500-Kategorie und zählen damit zu den 30 bedeutendsten Herrenturnieren weltweit. Entsprechend hoch ist die Ausbeute an wichtigen Weltranglistenpunkten.

 Dank des Aufstiegs in die 500er-Kategorie liegt das Gesamtpreisgeld der BMW Open by Bitpanda in diesem Jahr erneut bei rund 2,56 Millionen Euro. Die BMW Open sind auf der Anlage des MTTC Iphitos in München zu Hause.

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