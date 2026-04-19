BMW Open: Das Finale jetzt im Livestream verfolgen

Tennisfans aufgepasst: Bei den BMW Open in München schlagen wieder die besten Spieler der Welt auf. Hier können Sie das Finale von Flavio Cobolli gegen Ben Shelton kostenfrei und ohne Registrierung ab 13.30 Uhr im Livestream verfolgen.

Finale bei dem BMW Open in München – hier gibt es den Livestream.

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Die BMW Open in München bringen auch in diesem Jahr wieder Weltklasse-Tennis auf den Platz – und Sie können live dabei sein. Das Finale startet um 13.30 Uhr auf dem Center Court am Aumeister im Livestream. Übrigens: 2026 ist das traditionsreiche Sandplatzturnier in seine 110. Auflage gestartet. Seit dem vergangenen Jahr gehören die BMW Open zur prestigeträchtigen ATP-500-Kategorie und zählen damit zu den 30 bedeutendsten Herrenturnieren weltweit. Entsprechend hoch ist die Ausbeute an wichtigen Weltranglistenpunkten.

Dank des Aufstiegs in die 500er-Kategorie liegt das Gesamtpreisgeld der BMW Open by Bitpanda in diesem Jahr erneut bei rund 2,56 Millionen Euro. Die BMW Open sind auf der Anlage des MTTC Iphitos in München zu Hause.