Berlin im ersten Basketball-Finale gegen FC Bayern vor Fans

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin kann auf dem erhofften Weg zur Titelverteidigung gegen den FC Bayern mit Unterstützung seiner Fans rechnen. Nachdem bereits im zweiten Halbfinal-Spiel gegen ratiopharm Ulm 1000 Anhänger in der Mercedes-Benz Arena für Stimmung sorgten, dürfen beim ersten Playoff-Finale am Mittwoch (20.30 Uhr/Magentasport) gegen die Münchner im Rahmen des Pilotprojekts mit dem Berliner Senat bis zu 1450 Zuschauer dabei sein. Dies teilte Alba per Twitter mit. In der zweiten sowie möglichen fünften Partie in Berlin erhalten bis zu 2000 Fans Einlass.

06. Juni 2021 - 10:11 Uhr | dpa

