Beckenbauer trauert um "einzigartigen Freund" Pelé

Franz Beckenbauer hat mit rührenden Worten auf den Tod seines Freundes und früheren Mitspielers Pelé reagiert. "Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund", sagte der 77 Jahre alte Beckenbauer in einer vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München veröffentlichten Stellungnahme. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo gestorben.

29. Dezember 2022 - 22:40 Uhr | dpa

Der junge brasilianische Stürmer Pele (vorne) jagt dem Ball nach. © picture alliance / dpa/Archivbild