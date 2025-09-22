Basketball-Trainer Mumbru: Wochenlang im Krankenhaus

Alex Mumbru verpasste nach einer Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung einen Teil der Basketball-EM. Nach Gold in Riga ging er direkt ins Krankenhaus - und muss dort eine Weile bleiben.

Frankfurt/Main

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss nach seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung für längere Zeit im Krankenhaus bleiben. "Ich muss insgesamt drei Wochen in der Klinik bleiben, um mich richtig zu erholen. Das ist schon hart", sagte Mumbru der "Bild". Der Spanier war nach dem gewonnenen EM-Finale in Riga nach Spanien gereist und hat sich dort vor einer Woche planmäßig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Der 46 Jahre alte Trainer war zwei Tage vor Beginn der EM-Vorrunde im finnischen Tampere ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste wegen einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse fünf Nächte bleiben. In dem Krankenhaus in Spanien wird sich Mumbru auch einer Operation unterziehen müssen.

Ibrahimagic hofft auf Mumbrus Rückkehr

Auch nach dem Krankenhausaufenthalt soll sich Mumbru erholen, er soll im November zur WM-Qualifikation als Bundestrainer zurückkehren. Diese Hoffnung hatte am Wochenende auch sein Assistent Alan Ibrahimagic geäußert. "Ich hoffe, dass Alex bis dahin gesund ist und wieder an der Seitenlinie steht", sagte Ibrahimagic im "Sportstudio" des ZDF.

Mumbru hatte die komplette Vorrunde krankheitsbedingt verpasst, Ibrahimagic übernahm. Als Mumbru im Achtelfinale den Schritt zurück an die Seitenlinie wagte, war dem Ex-Profi die Erschöpfung deutlich anzusehen.

Der Trainer verlor einige Kilo. Nach dem Erfolg über Portugal übertrug er die Chefrolle bei den Spielen erneut an Ibrahimagic, der das Team um Dennis Schröder mit drei weiteren Siegen zum EM-Titel führte.