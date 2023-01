Basketball-Manager für "Salary-Cap-System" in Euroleague

Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic plädiert in der Basketball-Euroleague aus Wettbewerbsgründen für eine Gehaltsobergrenze. "Das Business-Modell muss modifiziert werden. Was hilft, ist ein Salary Cap in Europa, in der Euroleague. Das ist das transparenteste System. Es muss kommen", sagte der 46 Jahre alte Ex-Nationalspieler in einem Podcast seines Vereins.

03. Januar 2023 - 13:37 Uhr | dpa

