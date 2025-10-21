Basketball-Euroleague: Ab Dezember wieder Spiele in Israel

In Euroleague und Eurocup sollen ab Dezember wieder Basketball-Spiele in Israel stattfinden. Das gab es seit über zwei Jahren nicht.

Frankfurt/Main

Bei den internationalen Basketball-Wettbewerben Euroleague und Eurocup soll es nach über zwei Jahren zeitnah wieder Spiele in Israel geben. Die Vereine des Euroleague Commercial Assets (ECA) einigten sich laut einer Mitteilung bei einer Zusammenkunft in Barcelona darauf, den 1. Dezember dieses Jahres "als Datum für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Israel festzulegen".

Auch FC Bayern betroffen

Aktuell und seit Oktober 2023 bestreiten Israels Clubs infolge des Gaza-Krieges ihre Heimspiele an neutralen Spielorten. Maccabi Tel Aviv trägt seine Partien derzeit im serbischen Belgrad aus, Hapoel Tel Aviv im bulgarischen Sofia. Der FC Bayern, der am 29. Januar bei Hapoel und am 12. Februar bei Maccabi antreten soll, würde demnach früh im Jahr 2026 zweimal nach Israel reisen.

Die privatwirtschaftlich organisierte Euroleague bekräftigte allerdings, die Situation weiter aufmerksam zu beobachten.

In diversen Sportarten gab es in den vergangenen Monaten immer wieder propalästinensische Proteste bei Spielen und Wettbewerben mit israelischer Beteiligung. Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Auch nach der Vereinbarung zwischen Israels Regierung und der islamistischen Terrororganisation Hamas zu einer Waffenruhe ist der tiefe Konflikt zwischen beiden Seiten noch längst nicht gelöst.