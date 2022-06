Basketball-Boss Holz zieht nach Saisonende positives Fazit

Geschäftsführer Stefan Holz hat nach dem Ende der Basketball-Bundesliga (BBL) eine positive Bilanz für seine Liga gezogen. "Wir haben die dritte Corona-Saison ins Ziel gebracht. Sportlich wieder sehr erfolgreich, mit toller Stimmung - es war eine sehr würdige Ehrung. Wenn mir das am Anfang der Saison jemand so gesagt hätte, mit Zuschauern und guten Spielen, hätte ich das unterschrieben. Wir haben es wieder geschafft", sagte Holz am Sonntag in München der Deutschen Presse-Agentur.

20. Juni 2022 - 06:03 Uhr | dpa

Während die Münchner Spieler enttäuscht zusammen stehen, bejubeln die Alba-Akteure den Sieg. © Oryk Haist/dpa