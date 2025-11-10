AZ-Plus

Bandausrisse: Kombinierer Geiger verpasst Saisonstart

Mitten in der Reha statt auf der Schanze und Loipe: Kombinierer Geiger verpasst Start in die Olympiasaison – ausgerechnet nach dem Rücktritt seines größten Rivalen.
Vinzenz Geiger hat sich im Training verletzt. (Archivfoto)
Vinzenz Geiger hat sich im Training verletzt. (Archivfoto)
Oberstdorf

Der Gesamtweltcupsieger des Vorwinters in der Nordischen Kombination, Vinzenz Geiger, verpasst den Auftakt der Olympiasaison. "Beim Warm-up zum Krafttraining habe ich mir leider drei knöcherne Bandausrisse zugezogen. Es ist natürlich blöd gelaufen - ungünstiger Zeitpunkt", sagte der 28 Jahre alte Kombinierer. 

Er befinde sich aktuell in der zweiten Reha-Woche und arbeite daran, "so bald wie möglich zurückzukommen", erklärte der zweimalige Olympiasieger weiter. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen im finnischen Ruka (27. bis 30. November) sowie im norwegischen Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen. 

Die Olympischen Winterspiele finden von 6. bis 22. Februar in Italien statt. Nach dem Rücktritt des Norwegers Jarl Magnus Riiber galt der Oberstdorfer Geiger als einer der großen Favoriten für die neue Saison.

