Bambergs Basketballer holen Spanier Ramírez als neuen Coach

Die Fußstapfen von Anton Gavel bei den Bamberg Baskets sind groß. Doch die Basketballer aus Franken trauen einem ehemaligen Bundesliga-Coach des Jahres die schwere Nachfolge zu.

Bamberg

Nach dem Abschied von Erfolgstrainer Anton Gavel zum FC Bayern München haben die Bundesliga-Rivalen der Bamberg Baskets umgehend einen neuen Coach verpflichtet. Wie die Franken mitteilten, unterschrieb der Bundesliga-erfahrene Spanier Jesús Ramírez einen Dreijahresvertrag.

Der 46-Jährige musste im Februar dieses Jahres in Saragossa vorzeitig gehen. Zuvor hatte sich Ramírez aber einen Namen gemacht, als er die Basketball-Löwen aus Braunschweig in der Saison 2024/2025 auf Platz drei nach der Hauptrunde in die Playoffs führte. Dort war im Viertelfinale nach einer umkämpften Serie mit 2:3 gegen Würzburg Schluss. Ramírez wurde anschließend als Trainer des Jahres geehrt.

Vorfreude in Bamberg

"Dass Jesús zum jetzigen Zeitpunkt verfügbar war, ist für Bamberg eine sehr glückliche Fügung. Denn mit ihm bekommen wir nicht nur einen BBL-erfahrenen Trainer, sondern zudem einen starken Kommunikator", sagte der Bamberger Geschäftsführer Philipp Höhne.

Von Anfang an habe man "sehr vertrauensvolle Gespräche" geführt, die den Verein "sehr schnell überzeugten mit ihm an der Seitenlinie in die neue Saison zu gehen. Uns ist bewusst, dass diese nach der herausragenden letzten Saison und nun der Teilnahme an der Basketball Champions League nicht einfach wird. Aber wir gehen sie mit viel Vorfreude und Zuversicht an", sagte Höhne weiter.