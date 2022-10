Bamberg trennt sich von Basketball-Topscorer

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat sich von Topscorer Justin Wright-Foreman (25) getrennt.

29. Oktober 2022 - 21:09 Uhr | dpa

"Manchmal muss man als Trainer Entscheidungen treffen, die für Außenstehende eventuell nicht nachvollziehbar scheinen. Dennoch sind sie richtig, denn sie sind im Sinne des Teams", wurde Trainer Oren Amiel (50) am Samstag in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir müssen allerdings ein paar Anpassungen vornehmen. Damit fangen wir jetzt an", sagte Amiel. Der einstige Serienmeister aus Bayern hat in der Bundesliga noch kein Spiel gewonnen. Der US-Amerikaner Wright-Foreman erzielte in den bisherigen fünf Spielen 15,4 Punkte im Schnitt.