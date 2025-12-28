AZ-Plus

Bamberg Baskets verlängern Vertrag mit US-Forward

Auf Flügelspieler Demarcus Demonia wollen die Bamberger auch künftig nicht verzichten. Der Verein zieht seine Option.
dpa |
Demarcus Demonia (r) bleibt in Bamberg. (Archivbild)
Demarcus Demonia (r) bleibt in Bamberg. (Archivbild) © Daniel Löb/dpa
Bamberg

Die Bamberg Baskets planen auch in der kommenden Saison mit Flügelspieler Demarcus Demonia. Der Bundesligist zog bei dem 26 Jahre alten Forward die Option auf eine weitere Spielzeit. Neben Demonia haben auch Richard Balint und Daniel Keppeler Verträge für die nächste Saison. Der US-Amerikaner war im vergangenen Sommer aus der 2. Bundesliga vom BBC Bayreuth gekommen. In dieser Saison erzielte der Power Forward durchschnittlich 11,8 Punkte und holte 5,3 Rebounds.

