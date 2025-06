Bamberg Baskets mit Zugang: Wie der Vater, so der Sohn

Die Bamberg Baskets haben einen weiteren Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Er setzt eine Familientradition fort.

Bamberg

Der Basketball-Bundesligist Bamberg Baskets hat Zacharay Ensminger für die neue Saison verpflichtet. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler spielte zu Beginn der vergangenen Saison bei der BG Göttingen, ehe er zum Ende der Spielzeit nach einem Wechsel in Finnland für Kauhajoki auflief.

Er tritt in Bamberg in die Fußstapfen seines Vaters Chris Ensminger, der von 2001 bis 2008 in Bamberg spielte. Ensminger unterzeichnete in Bamberg laut Club-Angaben einen Einjahresvertrag.