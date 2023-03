Tickets für das FC-Bayern-Heimspiel gegen Dortmund gewinnen

Die AZ verlost 3x2 Tickets für das Heimspiel gegen Dortmund am Samstag in der Allianz Arena. Jetzt mitmachen und beim Dortmund Kracher dabei sein.

28. März 2023 - 11:59 Uhr

Es ist das Spiel der Spiele in dieser Bundesliga-Saison: Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es in der Allianz Arena zum Showdown der beiden Schwergewichte des deutschen Fußballs: Der FC Bayern empfängt die Borussia aus Dortmund. Die letzten 13 deutschen Meisterschaften (seit der Saison 2010/11) haben die beiden Mannschaften unter sich aufgeteilt. Die Bayern krönten sich davon elfmal zum Meister, davon die letzten zehnmal in Serie, der BVB besiegt zweimal den deutschen Fußball-Thron.

Gewinnspiel: 3x2 Tickets für Heimspiel des FC Bayern gegen Dortmund

Und auch jetzt, am 26. Spieltag, könnte eine Art Vorentscheidung fallen. Die Dortmunder haben in diesem Jahr einen echten Lauf und haben die Tabellenspitze erobert, nur einen Punkt dahinter steht der FC Bayern. Im Hinspiel hatten sich die Teams 2:2 getrennt. Besondere Brisanz zieht die Partie nicht nur aus der engen Konstellation an der Tabellenspitze, sondern auch aus den Ereignissen der letzten Tage. Die Münchner trennten sich von Trainer Julian Nagelsmann, verpflichteten Thomas Tuchel als Nachfolger. Und der 49-Jährige trifft in seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer gleich auf seinen Ex-Klub. Von 2015 bis 2017 war er Coach des BVB, er führte die Schwarz-Gelben 2017 zum Sieg im DFB-Pokal. Mehr Brisanz, mehr Spannung, mehr Drama geht also kaum.

Unsere AZ-Leser können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlosen zusammen 3x2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für dieses spannende Aufeinandertreffen.

Hier mitmachen und Tickets für das Bayern-Heimspiel gegen Dortmund gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Die Teilnahme ist bis einschließlich Donnerstag, 30. März, um 16 Uhr, möglich.