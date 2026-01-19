Augsburger Panther verpflichten US-Verteidiger

Vor dem Hauptrundenfinale in der DEL werden die Augsburger Panther nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Der neue Abwehrspieler hat bereits Deutschland-Erfahrung.

Augsburg

Die Augsburger Panther legen vor dem Hauptrundenfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) personell nach und holen US-Verteidiger David Farrance. Der 26-Jährige stand zuletzt bei Sibir Novosibirsk in Russland unter Vertrag. Farrance hat bereits Erfahrung in der DEL gesammelt: In der Saison 2023/24 lief er für den ERC Ingolstadt 16 Mal auf.

"Wir haben uns bewusst entschieden, unser Team mit einem mobilen Verteidiger mit Qualitäten im Aufbauspiel zu verstärken. David Farrance verfolge ich seit vielen Jahren. Er ist ein guter Skater, sehr passsicher und in der Lage, viel Eiszeit auch in den Special Teams zu nehmen", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über die neue Nummer vier der Augsburger.