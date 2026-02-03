AZ-Plus
  • Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Youngster Elias

Moritz Elias ist ein Eigengewächs der Augsburger Panther. Er soll auch künftig für die Fuggerstädter auf Torejagd gehen.
dpa |
Moritz Elias bleibt noch länger in Augsburg. (Archivbild)
Moritz Elias bleibt noch länger in Augsburg. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Augsburg

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Stürmer Moritz Elias bis zur nächsten Saison verlängert. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs der Fuggerstädter. Elias steht seit 2023 im Profiteam seines Heimatclubs aus der Deutschen Eishockey Liga.

"Moritz hat in den vergangenen Wochen persönlich große Fortschritte gemacht und im Januar durchschnittlich 13:39 Minuten Eiszeit pro Spiel bekommen. Er hat es wieder geschafft, seine Stärken aufs Eis zu bringen und sich auch taktisch weiter verbessert", erklärte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell.

