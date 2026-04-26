Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Trainer Peters

Die Augsburger Panther setzen auf Kontinuität: Bill Peters geht in seine zweite DEL-Saison als Coach. Und es gibt weitere Neuigkeiten im Trainerstab.

Augsburg

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit ihrem Trainer Bill Peters für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert. Für den 61-Jährigen ist es die zweite Saison bei den Augsburgern, mit denen er diese Saison auf Rang elf der Liga abschloss. Zuvor hatte der kanadische Ex-Spieler die Lethbridge Hurricanes in seiner Heimat trainiert.

"In meiner langen Eishockeykarriere habe ich noch keinen derart detailversessenen und hart arbeitenden Coach wie ihn kennengelernt. Er lebt 24/7 für seinen Job und hat eine klare Vision, wie er die Augsburger Panther in der nächsten Saison sehen möchte", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell laut Mitteilung.

Ebenfalls zum Trainerteam gehört auch in der kommenden Saison Mike Wendell. Der 39-jährige Finne fungiert weiterhin als Skills-, Development-, & Video-Coach der Augsburger Panther.