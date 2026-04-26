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Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Trainer Peters

Die Augsburger Panther setzen auf Kontinuität: Bill Peters geht in seine zweite DEL-Saison als Coach. Und es gibt weitere Neuigkeiten im Trainerstab.
dpa |
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Die Augsburger Panther behalten ihren Trainer. (Symbolbild)
Die Augsburger Panther behalten ihren Trainer. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa
Augsburg

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit ihrem Trainer Bill Peters für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert. Für den 61-Jährigen ist es die zweite Saison bei den Augsburgern, mit denen er diese Saison auf Rang elf der Liga abschloss. Zuvor hatte der kanadische Ex-Spieler die Lethbridge Hurricanes in seiner Heimat trainiert. 

"In meiner langen Eishockeykarriere habe ich noch keinen derart detailversessenen und hart arbeitenden Coach wie ihn kennengelernt. Er lebt 24/7 für seinen Job und hat eine klare Vision, wie er die Augsburger Panther in der nächsten Saison sehen möchte", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell laut Mitteilung.

Ebenfalls zum Trainerteam gehört auch in der kommenden Saison Mike Wendell. Der 39-jährige Finne fungiert weiterhin als Skills-, Development-, & Video-Coach der Augsburger Panther.

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