Augsburger Panther verlängern mit Torwart Jones

Peyton Jones wird auch in der kommenden Saison im Tor der Augsburger Panther stehen. Der Sportdirektor lobt seine Leistungen.

Die Augsburger Panther setzen im Tor auch in Zukunft auf Peyton Jones. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit dem 29 Jahre alten Deutsch-Amerikaner verlängert. Jones wechselte vor dieser Saison von den Vienna Capitals in die Fuggerstadt.

Der Goalie konnte in seinen bislang 18 DEL-Partien die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen, wie der Verein anlässlich der Vertragsverlängerung schrieb. "Peyton Jones hat unserem Team mit seinen Leistungen immer wieder die Chance gegeben, Punkte zu holen", äußerte Sportdirektor Larry Mitchell: "Deswegen genießt er auch in der Saison 2026/27 unser Vertrauen."