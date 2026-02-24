Augsburger Panther reaktivieren langjährigen Goalie Keller

Eigentlich arbeitet Markus Keller mittlerweile als Sportmanager bei den Augsburger Panthern. Doch nun kehrt er aufs Eis zurück. Das hat Gründe.

Augsburg

Die Augsburger Panther haben ihren früheren Stammtorwart Markus Keller für das Hauptrundenfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reaktiviert. Der Sportmanager des Clubs ist ab sofort spielberechtigt und hat bereits mit dem Team trainiert, wie der Verein mitteilte.

Die Lizenzierung des 36-Jährigen soll dem Trainerteam um Bill Peters die "maximale Flexibilität in der Mannschaftsaufstellung" für die restlichen Partien der Hauptrunde geben. "Zudem sichert sich der Club mit der Vergabe einer ohnehin noch freien Spielerlizenz für mögliche Ausfälle auf der wichtigen Torhüterposition im Saisonendspurt ab", hieß es.

Keller hatte seine Karriere im vergangenen Frühjahr nach 13 Jahren in der DEL eigentlich beendet und war danach Funktionär bei den Panthern geworden. Nun haben die Augsburger hinter Peyton Jones und Michael Garteig eine routinierte Alternative.