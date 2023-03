Augsburger Panther holen Verteidiger Sezemsky zurück

Die Augsburger Panther haben Abwehrspieler Simon Sezemsky zurückgeholt. Der 29 Jahre alte Eishockey-Verteidiger, der bereits von 2015 bis 2021 für die Augsburger auf dem Eis stand, kommt von den Löwen Frankfurt. In 194 DEL-Einsätzen für Augsburg hatte Sezemsky 35 Tore erzielt und gab 47 Assists, wie der bayerische Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Samstag mitteilte.

Augsburg

Trainer Christof Kreutzer bezeichnete den Neuzugang als "DEL- und DEL2-erfahrenen" Spieler. "Dazu kommt, dass Simon auch den Standort Augsburg kennt und in unseren Gesprächen den Eindruck vermittelt hat, dass er liga-unabhängig große Lust hat, wieder ein Panther zu sein", sagte Kreutzer weiter.

In welcher Liga die Augsburger in der kommenden Saison spielen werden, ist noch ungewiss. Als Vorletzter der DEL-Saison steigen die Schwaben ab, wenn Kassel, Krefeld oder Dresden die Playoffs der DEL2 gewinnt. Nur diese drei Teams erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den DEL-Aufstieg. "Auch wenn wir noch nicht sicher wissen, in welcher Liga es für uns weitergeht, so freue ich mich doch auf diese spannende Herausforderung", äußerte Sezemsky.