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Augsburger Panther holen Stürmer aus Wolfsburg

Jimmy Lambert verstärkt die Augsburger. Der Angreifer bringt Erfahrung aus 55 DEL-Spielen mit.
dpa |
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Die Augsburger Panther verpflichten Jimmy Lambert. (Symbolbild)
Die Augsburger Panther verpflichten Jimmy Lambert. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa
Augsburg

Die Augsburger Panther haben einen neuen Stürmer verpflichtet. Jimmy Lambert kommt von den Wolfsburg Grizzlys. Der 29 Jahre alte Angreifer absolvierte für Wolfsburg 55 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga und kam dabei auf 13 Tore und 20 Assists.

"Jimmy Lambert verkörpert wieder den Spielertypen, den wir alle in unserem Trikot sehen möchten", sagte Sportdirektor Larry Mitchell in einer Vereinsmitteilung. "Er spielt mit hoher Geschwindigkeit und Intensität, zeigt in jedem Wechsel großen Einsatz und stellt sich immer in den Dienst seiner Mannschaft."

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