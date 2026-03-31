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Augsburg holt kanadischen Verteidiger aus Sotschi

Die Augsburger Panther haben einen weiteren Spieler verpflichtet. Aus der russisch dominierten KHL kommt ein Kanadier nach Schwaben.
dpa |
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Die Augsburger Panther holen einen Verteidiger aus Russland. (Symbolbild)
Die Augsburger Panther holen einen Verteidiger aus Russland. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa
Augsburg

Die Augsburger Panther haben einen kanadischen Abwehrspieler aus Russland verpflichtet. Noel Hoefenmayer kommt vom HK Sotschi in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und soll die Schwaben in der nächsten Saison als "sehr kompletter Verteidiger" zu Erfolgen verhelfen. Das sagte Sportdirektor Larry Mitchell. Der 27 Jahre alte Hoefenmayer war in dieser Spielzeit für Sotschi in der russisch dominierten Elite-Liga KHL aktiv. Davor spielte er in Nordamerika fünf Jahre lang vor allem in der zweitklassigen AHL.

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