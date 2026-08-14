Ansah mit Gold-Sprint – EM-Silber für Agyekum und Craft

Owen Ansah krönt sich über 200 Meter zum Europameister. Fraglich ist, ob der Sprinter den Titel auch behalten darf. Silber gewinnen Diskuswerferin Shanice Craft und Hürdenläufer Emil Agyekum.

Mit einem unwiderstehlichen Finish ist der von einer Sperre bedrohte Owen Ansah zum Europameistertitel über 200 Meter in Birmingham gestürmt. Der 25 Jahre alte Hamburger biss strahlend in seine Goldmedaille und hüllte sich in eine deutsche Fahne, nachdem Emil Agyekum schon zu Silber über 400 Meter Hürden gelaufen war. Auch Diskuswerferin Shanice Craft durfte sich erstmals über EM-Silber freuen. Damit hat das DLV-Team schon zwölf Medaillen geholt und damit eine mehr als vor zwei Jahren in Rom.

Während sich nur wenige Meter weiter Italiens Hochsprung-Star Gianmarco Tamberi für seine erfolgreiche Titelverteidigung feiern ließ, genoss Ansah den größten sportlichen Coup seiner Karriere nach EM-Bronze über 100 Meter geradezu bescheiden. Seiner großen Freude tat dies keinen Abbruch.

"Papa, zünde den Turbo"

"Mein Sohn hat gesagt: Papa, zünde den Turbo. Das habe ich hinbekommen. Ich bin ehrlich: Bis vor diesem Jahr habe ich das nie wirklich geglaubt, dass ich es schaffen kann", sagte Ansah in der ARD. "Ich bin mega happy, dass ich hier die Goldmedaille gewinnen konnte."

Emil Agyekum lief über 400 Meter Hürden zu Silber. © Sven Hoppe/dpa

In 19,95 Sekunden hängte Ansah die Konkurrenz auf den letzten 50 Metern scheinbar mühelos ab und krönte sich zum ersten deutschen Europameister über 200 Meter seit Olaf Prenzler vor 44 Jahren. Als deutscher Rekord zählt der erste Lauf eines Deutschen unter 20 Sekunden wegen zu starker Windunterstützung nicht. Zweiter wurde Zharnel Hughes aus Großbritannien, der in 20,16 Sekunden klar zurücklag.

Nach dem Rennen tröstete Emil Agyekum den fünftplatzierten Owe Fischer-Breiholz. © Sven Hoppe/dpa

Traurig ist Ansah indes darüber, dass er in der Staffel nicht mehr antreten darf, denn der deutsche Verband hat ihn vorsichtshalber nicht berücksichtigt. Wegen des Vorwurfs, eine Dopingprobe verweigert zu haben, hat die Nationale Anti Doping Agentur eine vierjährige Sperre gegen ihn vorgeschlagen. Ansah lehnt das ab, widerspricht dem Vorwurf und ist derzeit nicht suspendiert.

Agyekum holt sich Küsschen bei Freundin ab

Agyekum winkte noch wenige Minuten vor dem Start bestens gelaunt und lächelnd ins Publikum im fast komplett gefüllten Alexander Stadium. Im Rennen zog Norwegens Star Karsten Warholm früh an ihm vorbei und siegte mit Meisterschaftsrekord von starken 46,63 Sekunden. Agyekum lief in 47,87 Sekunden souverän auf Rang zwei.

Shanice Craft holte erstmals Silber bei einer EM. © Sven Hoppe/dpa

"Das ist der Anfang von viel mehr Möglichkeiten, die mir bevorstehen. Ich habe jetzt schon viel, viel erreicht", sagte Agyekum. Bei strammem Gegenwind auf der Gegengeraden musste Agyekum frühzeitig sein Sprungbein wechseln und hängte trotzdem seine Verfolger ab. Warholm blieb außer Reichweite. "Das war ein kleiner Rückschlag heute, ich aber trotzdem super stolz auf mich", betonte Agyekum.

Trost für enttäuschten Fischer-Breiholz

Nachdem er sich ein Küsschen bei seiner Freundin - der Hammerwerferin Nova Kienast - abgeholt hatte, nahm er auf der Bahn den mit Platz fünf und 48,56 Sekunden komplett bedienten Owe Fischer-Breiholz in den Arm, der auch auf eine Medaille gehofft hatte.

"Ich habe noch nie so eine Enttäuschung verspürt. Ich bin hier heute aufgewacht und wusste, das wird ein richtig guter Tag", sagte der 22-Jährige im ARD-Interview unmittelbar nach dem Zieleinlauf. Doch es kam anders, schon an der ersten Hürde sprang er mit dem falschen Bein ab. "Das ist so ein dummer Fehler", sagte Fischer-Breiholz und freute sich für Agyekum: "Glückwunsch an Emil, das hat er unglaublich gut gemacht."

Craft erstmals mit Silber dekoriert

Nach dreimal EM-Bronze schaffte es Shanice Craft erstmals bei einer EM auf den Silberrang. Gleich zu Beginn schockte die schon mit Silber im Kugelstoßen dekorierte Niederländerin Jorinde van Klinken die Konkurrenz. Craft startete gut mit 64,49 Metern und steigerte sich im dritten Durchgang auf 65,72 Meter.

Die einstige EM-Zweite Kristin Pudenz zeigte nach der schwierigen Qualifikation einen deutlich besseren Durchgang und wurde Fünfte mit 63,27 Metern.

Weißenberg mit starkem Siebenkampf

Im Siebenkampf liegt Sophie Weißenberg zwei Jahre nach ihrem Achillessehnenriss bei den Olympischen Spielen in Paris nach dem ersten Tag aussichtsreich im Rennen. Die 29-Jährige belegt nach vier Disziplinen mit 3.911 Punkten den vierten Rang. In Führung liegt die Polin Adrianna Sulek-Schubert mit 3.968 Zählern.

Für Sophie Weißenberg lief der erste Tag im Siebenkampf gut. © Sven Hoppe/dpa

Schon nach dem gelungenen Start über 100 Meter Hürden waren bei Weißenberg nach einer persönlichen Bestleistung Tränen der Freude geflossen. Dagegen hatte Sandrina Sprengel nach einem Patzer mit ihren Emotionen zu kämpfen. Die WM-Fünfte geht nur als 19. in den zweiten Tag, Vanessa Grimm belegt Rang zwölf.

Das auch von den einheimischen Fans mit Spannung erwartete 800-Meter-Rennen der Frauen gewann die im Vorlauf gestürzte Weltjahresbeste Audrey Werro aus der Schweiz in starken 1:54,81 Minuten vor der britischen Lokalmatadorin Keely Hodgkinson und dem einstigen 400-Meter-Ass Femke Broeders-Bol aus den Niederlanden.