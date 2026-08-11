Ansah holt EM-Bronze über 100 Meter

Dem deutschen Sprinter Owen Ansah droht eine vierjährige Sperre. Bei der EM holt er nun die Bronzemedaille.

Der von einer Sperre bedrohte deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah hat die Bronzemedaille bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham gewonnen. Der Sprinter vom Hamburger SV wurde im Finale in 10,19 Sekunden nur von den Briten Romell Glave und Jeremiah Azu bezwungen.

Titelverteidiger und Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien verletzte sich im Finale, damit war der Weg frei für die Konkurrenz. Glave gewann in 10,09 Sekunden, Azu lief 10,16 Sekunden.

Bei Sperre droht nachträgliche Disqualifikation

Wegen des Vorwurfs, eine Dopingprobe verweigert zu haben, hat die Nationale Anti Doping Agentur eine vierjährige Sperre gegen Ansah vorgeschlagen. Der 25-Jährige lehnt das ab und ist derzeit nicht suspendiert, daher darf er auch bei der EM starten. Sollte er allerdings nachträglich gesperrt werden, droht ihm die Aberkennung der vorangegangenen Ergebnisse und damit auch der Medaille. Ansah läuft bei der EM noch die 200 Meter, aber startet nicht in den Staffeln.

Ansah wollte am 9. Juli gerade zum Diamond-League-Meeting nach Monaco aufbrechen und war nach eigenen Worten unter Zeitdruck, als ihn ein Kontrolleur zur Abgabe einer Dopingprobe aufforderte. Er gab an, kurz zuvor gerade die Toilette besucht zu haben und so schnell nicht eine Probe abgeben zu können. Der Kontrolleur war außerhalb des von Ansah angegebenen Zeitfensters erschienen. Der Sprinter betont, er habe sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Probe abzugeben.