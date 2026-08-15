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Angelina Köhler holt Silber über 100 Meter Schmetterling

Die Schwimm-Weltmeisterin schmückt sich auch bei der EM mit Edelmetall. Nur eine Belgierin ist schneller.
dpa |
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Angelina Köhler gewann Silber über 100 Meter Schmetterling.
Angelina Köhler gewann Silber über 100 Meter Schmetterling. © Julien De Rosa/AFP/dpa

Angelina Köhler hat Silber bei den Schwimm-Europameisterschaften über 100 Meter Schmetterling gewonnen. Bei den Titelkämpfen in Paris schlug die Berlinerin in 56,39 Sekunden an. Damit war sie 31 Hundertstelsekunden langsamer als die neue Europameisterin Roos Vanotterdijk aus Belgien. Dritte wurde die Russin Daria Klepikowa von den Neutralen Athleten. Köhler, die 2024 Weltmeisterin geworden war, war als schnellste Europäerin dieses Jahres zum Championat gereist.

Nach ihrem WM-Sieg 2024 hatte sie bei den Olympischen Spielen in Paris als Vierte eine Medaille verpasst und war auch bei den Weltmeisterschaften 2025 als Sechste nicht in den Medaillenbereich geschwommen. Daraufhin änderte sie ihr Training und auch die Ernährung, was sich nun auszahlt.

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